Ail, prima volta per riunione delle 4 province del Fvg

FVG – Per la prima volta nella storia di Ail della regione Friuli Venezia Giulia, presso un noto locale di Palmanova, si sono ritrovati i Presidenti delle sezioni Ail di Pordenone,Udine , Gorizia e Trieste per gettare le basi di una esclusiva e ottimistica piattaforma di rete con obiettivi comuni e consistente in alcuni progetti di elevata portata professionale , solidale e medicale.

L’intento è di mettere a disposizione le rispettive conoscenze ed esperienze fatto di anni e anni di impegno e passione volontaria , ovviamente, per concretizzare al meglio un’ assistenza verso coloro che necessitano di un aiuto.

Lo scambio di idee e opinioni è stato molto proficuo facendo emergere anche delle criticità ma anche delle costruttive situazioni di positiva crescita.

Maggiore presenza di Ematologia nei rispettivi centri di cura ospedalieri è una delle richieste emerse da tutte le Ail regionali e soprattutto abbattere l’ ostacolo della privacy che appesantisce le procedure burocratiche di norma esistenti.

Ognuno dei Presidenti poi ha approvato il suggerimento di realizzare un sondaggio che raccolga , in modo anonimo, le problematiche e le esigenze dei vari settori che coinvolgono l’ Ematologia.

Altro punto toccato con grande interesse è stato quello che riguarda la valutazione di un momento organizzativo di incontro con alcuni medici per poter aggiornare e rinforzare la conoscenza sulle nuove scoperte e miglioramenti dei percorsi di cura.

Non di meno importanza poi l’intervento a proposito della scuola primaria che abbia come motivo conduttore il dono in senso lato compreso quello delle idee.

Il tutto per favorie un percorso di volontariato a lungo termine.

Ovviamente molto fondamentale è la sensibilità degli insegnanti e la creazione di un video da proiettare per capire e formalizzare quali scuole potrebbero essere coinvolte.

Anche in questa parte superare la lenta e macchinosa vicenda burocratica è di vitale considerazione per poter raggiungere la meta.

Una fotografia poi è stata formalizzata su altre associazioni che trattano il dono come Admo che è agganciata naturalmente ad Ail in quanto la donzione del midollo rientra nella cura delle leucemie.

Per l’informazione poi è stato prospettato il concreto pensiero di realizzare un periodico semestrale che racconti di questa innovativa proposta editoriale.

Al termine dei lavori assembleari , massima la soddisfazione di questa prima esclusiva partecipazione espressa dai presenti ma con il fermo intento e proposito di ritrovarsi per proseguire questo cammino di gruppo dalle più rosee prospettive.

Stefano Boscariol