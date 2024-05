A Udine annullo 75^ Congresso Vespa Club d’Italia

FVG – In occasione del 75° Congresso Vespa Club d’Italia, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “75° Congresso Vespa Club d’Italia”.

Per l’importante occasione, domenica 5 maggio, dalle 9.30 alle 13.15, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nello spazio dedicato in via Pracchiuso 21, a Udine.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Sportello filatelico dell’Ufficio postale di Udine, Centro, sito in via Vittorio Veneto 42.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it/index.html