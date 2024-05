Despar, passaggio testimone per punto vendita San Lorenzo Isontino

SAN LORENZO ISONTINO – Una storia di lungimiranza imprenditoriale e di forte legame con il territorio: è quella del punto vendita Despar di San Lorenzo Isontino (GO) che dopo molti anni di gestione da parte degli imprenditori Alessandro e Zita Flebus passa alla Società “Gallo Rosso”, consolidato partner di Despar in regione.

Il punto vendita di San Lorenzo Isontino affiliato a Despar Nord (Aspiag Service), concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, entra così a far parte del network della Società “Gallo Rosso” diventando il quinto punto vendita del Gallo in regione, dopo quelli di Corno di Rosazzo, Trieste, Gorizia e Udine.

Il cambio di gestione dello storico negozio del comune isontino è stato festeggiato oggi con una cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato il Sindaco di San Lorenzo Isontino, Ezio Clocchiatti, il Parroco Don Bruno Sandrin, gli imprenditori della Società Gallo Rosso Christian Lorenzutti, Ivan Demma e Loris Furlanich, insieme agli storici proprietari Alessandro e Zita Flebus , e Fabrizio Cicero, Direttore Vendite Affiliati di Despar Nord.

Un nuovo inizio per il punto vendita Despar di San Lorenzo Isontino con un passaggio di testimone tra due realtà imprenditoriali che condividono lo stesso legame con il territorio del Friuli-Venezia Giulia e gli stessi valori di vicinanza e prossimità alla clientela che rappresentano il cuore pulsante della storia di questo negozio.

Un’affinità di vedute che vede, da un lato, due imprenditori – Alessandro e Zita Flebus – che per oltre 50 anni con impegno e dedizione si sono dedicati all’attività commerciale in diversi comuni della regione, oltre che nello storico negozio di proprietà di San Lorenzo Isontino gestito per 27 anni, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

Dall’altro, la Società Gallo Rosso che ha scelto di raccogliere il loro testimone, permettendo a questo storico esercizio commerciale di continuare a offrire un servizio di prossimità agli abitanti del comune isontino e garantire la continuità occupazionale per i 9 collaboratori.

La nuova acquisizione del negozio di San Lorenzo Isontino è, inoltre, una conferma delle strategie di crescita di Despar Nord (Aspiag Service) e dei suoi affiliati, orientate alla massima qualità, a un’eccellente esperienza di acquisito e a una ancor più forte vicinanza al territorio.

Nel negozio trovano posto i reparti di gastronomia, caratterizzato da una cucina in grado di eseguire anche preparazioni espresse, di macelleria con apposito maturatore per la frollatura delle carni, panetteria e pasticceria con pane fresco e prodotti dolciari preparati da un fornitore locale, un’ampia zona con i banchi self service e per prodotti take away, oltre a un fornitissimo reparto dedicato ai vini (La Cantina del Gallo), dove i clienti possono contare su un’elevata scelta di referenze, con moltissime etichette provenienti dalle cantine dei produttori friulani. Particolare attenzione è poi dedicata ai prodotti del territorio e provenienti da filiere corte che valorizzano l’eccellenza e le peculiarità delle produzioni della regione.

Ezio Clocchiatti, Sindaco di San Lorenzo Isontino, ha commentato: “Quando un’attività storica come questo punto vendita gestito con tanta competenza e passione da due imprenditori eccezionali trova un erede, non possiamo che essere felici e celebrare questo passaggio di testimone che garantisce la continuità di un servizio di prossimità così importante per la nostra piccola comunità.

E sono proprio gli esercizi di prossimità a tenere vivi i piccoli centri e per questo non posso che ringraziare Alessandro e Zita per tutti questi anni di lavoro nel nostro comune e augurare il meglio agli imprenditori che subentrano nella gestione di questo negozio per la scelta di continuare a credere nei piccoli centri, dimostrando un concreto segnale di vicinanza alla comunità”.

“Prima di noi – aggiungono Christian Lorenzutti, Ivan Demma e Loris Furlanich dei Despar del Gallo – questo punto vendita era gestito con cura da Alessandro e Zita della società Flebus, e ora siamo qui per portare avanti il loro lavoro con la stessa passione e dedizione.

Gestire un punto di riferimento così importante per la comunità è un’opportunità che ci onora e ci emoziona. Vogliamo essere un ponte tra i nostri clienti e chi lavora ogni giorno per portare sulla tavola i migliori prodotti del territorio. Per questo motivo, daremo ampio spazio ai produttori locali all’interno del nostro supermercato, ma senza dimenticare mai la convenienza.”

“La storia di questo punto vendita e il filo rosso che congiunge le due realtà imprenditoriali che oggi si passano il testimone nella gestione di questo negozio – ha commentato Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia e Direttore Vendite Area Affiliati di Despar Nord (Aspiag Service) – è un esempio concreto della nostra filosofia e della condivisione di valori che accomuna Despar e gli imprenditori che scelgono di affiliarsi al nostro brand.

In un periodo storico in cui si parla di spopolamento commerciale dei piccoli centri, questo progetto rappresenta, invece, una scelta in controtendenza. Un progetto che, come Despar, siamo felici di sostenere perché è perfettamente in linea con i valori di prossimità, servizio di qualità e vicinanza al territorio che da sempre ci caratterizzano e perché testimonia in modo tangibile l’efficacia del modello di affiliazione Despar che rappresenta un valore aggiunto per la nostra rete vendita”.