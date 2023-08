Ad agosto lo Zoncolan è il più bel posto. Experience it!

FVG – Tra boschi, alpeggi e panorami del monte Zoncolan (1.900 metri, fra le cime della Carnia in Friuli Venezia Giulia) c’è una gran pace… ma anche tanto movimento. Là dove tutto l’anno la parola d’ordine è Breathe, Feel, Live, ovvero scoperta-emozione-esperienza, quando l’estate raggiunge il suo culmine le proposte per un turismo lento, consapevole e curioso si moltiplicano.

Al fresco delle temperature d’alta montagna, si fa sempre più “caldo” il programma Experience, messo a punto da Visit Zoncolan con escursioni e passeggiate guidate a tema, adatte a tutti gusti, le gambe e le età, organizzate tutti i giorni di agosto. Grazie ad appuntamenti ricorrenti e tanti eventi spot, le terre alte e le vallate racchiuse tra i Comuni di Sutrio, Paluzza, Timau, Cercivento, Ravascletto, Comeglians, Ovaro e Treppo Carnico non avranno davvero più segreti. Natura, fenomeni geologici, tradizioni, folklore, leggende, gastronomia, artigianato, storia, antichi mestieri di questi luoghi diventeranno letteralmente alla portata di tutti, passo dopo passo.

Destinazione scoperta

Il vero viaggio non è la meta, ma il cammino. Provare per credere sullo Zoncolan, con infiniti itinerari costellati di verdi alpeggi, prati fioriti, malghe operose, profumate erbe spontanee, torrenti e laghi lucenti, baite solitarie e terrazze panoramiche naturali, borghi silenti, antiche mulattiere, resti di epoca romana ma anche della Grande Guerra… Cosa può esserci di più bello che incapparvi a sorpresa? Semplice, scegliere di godersi lo spettacolo, magari indorato dalle luci del sole che cala… Sono diverse le proposte di escursioni al tramonto, sui monti Tamai, Crostis e Tenchia.

Natura, ma anche tradizione e gusto sono al centro delle escursioni agli alpeggi, con le loro malghe ancora protagonisti in questo territorio dall’impronta agro-pastorale. Con una guida si raggiungono non solo malga Meleit sullo Zoncolan, ma anche altre due della Valle del But, Zoufplan sul monte Tenchia e Lavareit sopra Timau, dove si assiste alla lavorazione dei formaggi per i quali la Carnia è nota, che si possono anche acquistare.

Per gli amanti del pedale, anche non allenatissimi, questo è il regno dell’e-bike, cui sono dedicate diverse escursioni (con possibilità di noleggio della bicicletta) sullo Zoncolan, ma anche sulla spettacolare Panoramica delle vette, passando per il borgo di Tualis.

Senza fretta, senza fatica. Con sorpresa.

Chi invece allenato non lo è affatto, né in sella né con gli scarponcini, non deve comunque rinunciare alla bellezza di questo territorio e può optare per le escursioni semplici, ad anello, come quella che nella Val Degano parte da Comeglians e passa per il borgo di Clavais.

Oppure l’anello della Casera Plotta, con partenza dai laghetti di Timau. O ancora, l’itinerario circolare del Pal Piccolo e Pal Grande, lungo le mulattiere della Prima Guerra Mondiale. Particolarmente adatta alle famiglie, infine, l’escursione Alla scoperta del Zardin dai Siors, fresco bosco sopra il borgo di Cente, con vista su Paluzza. Per aggiungere anche un pizzico di suspense, ecco Sulle orme degli animali del bosco, con la speranza di individuare anche le tracce del lupo.

Tutte le sfumature del verde

Verde è verde, lo Zoncolan. Ma a un occhio attento e a chi partecipa alle Experience appaiono tutte le nuance (e i profumi) della sua tavolozza. Basta partecipare, per esempio, alle escursioni botaniche con l’esperta per imparare a riconoscere le erbe spontanee tipiche della ricca flora carnica e apprenderne i segreti.

Appuntamenti ricorrenti

Nel programma Experience, anche un calendario di appuntamenti ricorrenti.

Se si hanno bambini al seguito, scegliere un percorso facile e condirlo di curiosità qui è un gioco da ragazzi.

La domenica mattina c’è La Fattoria Diffusa, facile passeggiata di fondovalle con visita in cascina per familiarizzare con gli animali. Il mercoledì e sabato pomeriggio tocca alla Visita alla miniera di Cludinico. Accompagnati da una guida speleologica, si accede al sito di estrazione del carbone ormai dismesso (bambini dai 7 anni in su).

L’escursione storico-naturalistica Anello della Grande Guerra nei dintorni di Timau, con visita al Tempio Ossario e al Museo della Grande Guerra è prevista ogni venerdì mattina.

Mentre il sabato mattina è la volta de Il Parco della Torre Moscarda per una passeggiata nel tempo, dal Medioevo alla Prima Guerra Mondiale, con visita al Vallo del Littorio.

Nei boschi intorno alla Torre, infine, il venerdì, sabato e domenica è suggestione pura con la Passeggiata con le lanterne in notturna.

Tentazioni in bianco

Chi partecipa alle escursioni di Experience ha in omaggio il Voucher per una degustazione da asporto gratuita presso il Caseificio Alto But di Sutrio. Fra l’altro, nel caseificio sono organizzate visite guidate per scoprire i segreti della lavorazione dei suoi pregiati formaggi e nel suo fornitissimo spaccio si trova una ricchissima scelta di formaggi di malga e no e di prodotti tipici locali.

Tutte le Experience, giorno per giorno, si trovano su www.visitzoncolan.com e su @visitzoncolan

Per informazioni: Tel. 0433 778921 – 389 2340928, [email protected]