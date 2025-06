Agricoltura: danni da fauna selvatica. Vignandel (Copagri) “attività a rischio”

FVG – “Gli allevatori sono esausti e non ne possono più di una situazione che è da tempo fuori controllo”. Sono le parole di Davide Vignandel, presidente di Copagri Pordenone, dopo i ripetuti attacchi dei lupi, soprattutto nella zona montana e pedemontana della Destra Tagliamento, che hanno portato all’uccisione di numerosi tra animali selvatici e pecore.

“Vanno adottati subito strumenti adeguati per il controllo della popolazione dei lupi e la sicurezza delle imprese agricole. Il loro numero – afferma lo stesso Vignandel – sta crescendo in maniera esponenziale: assistiamo, sempre più, ad attacchi che mettendo a rischio le attività degli agricoltori e degli alpeggi. Oltre a causare danni ingenti alle aziende, il lupo è anche un pericolo per la comunità”.

Aggiunge il presidente di Copagri: “I nostri associati continuano a farci pervenire richieste di intervento. Sono disperati anche perché, sempre più spesso, nel giro di pochi giorni, se non di ore, vedono completamente distrutto il lavoro di mesi”.

Un problema, quello dei lupi, che si aggiunge a quello della presenza di altri animali – cinghiali, cervi, caprioli, nutrie, lupi, cani e piccioni inselvatichiti, cimici asiatiche, volpi e beccacce – che sta mettendo a repentaglio l’agricoltura.

La Destra Tagliamento, da Montereale Valcellina ad Aviano, da Polcenigo a Morsano al Tagliamento, continua ad essere bersaglio di ungulati, nutrie e volatili.

“E’ lunga la lista degli agricoltori che chiede, attraverso le principali associazioni di categoria, interventi risolutivi e non solamente preventivi”, fa sapere il presidente di Copagri.

Sul fronte dei lupi, però, c’è una buona notizia: “Il declassamento da specie strettamente protetta a protetta – evidenzia Vignandel – segna un punto di svolta nella gestione del predatore, accogliendo le crescenti preoccupazioni dei produttori agricoli. La strada intrapresa è corretta, anche se ora bisogna lavorare per attuare interventi che consentano una gestione più flessibile del lupo. Si interverrà per puntare ad una gestione più equilibrata della specie, tenendo in considerazione l’espansione incontrollata dei predatori. E’ necessario, ora più che mai, contenere la diffusione incontrollata del lupo attraverso strategie mirate, lungimiranti e il meno impattanti possibile”.

Copagri, da tempo, segnalava la necessità di trovare strategie per contenere la diffusione del predatore.

“Siamo soddisfatti – sottolinea Vignandel – per questo importante risultato. E’ un atto di responsabilità verso il mondo agricolo e l’intero sistema territoriale. Serve ora coraggio da parte delle istituzioni di intervenire nei confronti di un problema che, da anni, è evidente e crea scompensi al reddito degli agricoltori. Questo non significa che promuoveremo uccisioni o stragi. Ciò che abbiamo chiesto è di avere strategie, monitoraggio, attenzione costante al fenomeno prima che possa diventare un’emergenza. Stiamo portando avanti il principio per cui serve attenzione e bisogna evitare che la proliferazione incontrollata di alcune specie selvatiche possa diventare problematica. Quello dei danni causati dalla fauna selvatica è un problema molto sentito. E’ arrivato, quindi, il momento – conclude – di intervenire. E in fretta”.