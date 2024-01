Ail, solidarietà con prodotti artigianali dal Puntic di Travesio

FVG – “La solidarietà si manifesta delle volte con idee e azioni talvolta impensati e per questo molto graditi con maggiore attenzione e curiosità.

È l’ esempio del Ristorante Al Puntic di Travesio di Monica Paccagnella che ha fermamente voluto realizzare qualcosa di originale per raccogliere donazioni a favore di Ail Pordenone , in modo particolare per la fascia di età più delicata come quella dei bambini.

Di fatto sono stati prodotti in modo artigianale in legno una carriola e un pino ( vedi foto) addobbandoli con dei cioccolatini.

Il ricavato della loro vendita ha potuto raccogliere circa 600,00 euro versati ad Ail Pordenone.