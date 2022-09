Al via ad Amburgo SMM, la principale fiera del settore marittimo

FVG – Al via oggi, 6 settembre, ad Amburgo SMM, la principale esposizione fieristica dedicata al settore marittimo che rimarrà aperta fino al 9 settembre. Con duemila espositori provenienti da 100 Paesi la fiera biennale organizzata dall’Hamburg Messe und Congress GmbH torna in presenza dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia da Covid – 19.

Sono ben 29 le aziende italiane presenti in Germania nell’area collettiva organizzata da ITA-Italian Trade Agency in collaborazione con Confindustria Nautica. All’interno del padiglione italiano la Camera di commercio Venezia Giulia attraverso Aries Scarl ha coordinato la partecipazione di cinque imprese: Officine Quaiat Yard (Trieste), Sultan (Mariano del Friuli), Alloys Italia (Monfalcone), Fidema Group (Monfalcone) e Calligaris elettronica navale (Trieste).

Altre tre aziende del territorio saranno presenti in maniera autonoma con propri stand sempre all’interno dell’area italiana, ovvero Meccano Engineering (Trieste), Ocean (Trieste) e Metal costruzioni San Pier d’Isonzo. L’obiettivo della partecipazione italiana è quello di incrementare le esportazioni nel settore marittimo e, soprattutto, di farlo sul mercato tedesco particolarmente importante per le produzioni italiane.

Fidema Group, di Monfalcone, è un’azienda che si occupa di ingegneria navale e sviluppa manufatti per la movimentazione oleodinamica, per il settore yacht and cruise, sistemi per l’entertainment, nonché innovative tecnologie di additive manufacturing in grande formato, funzionali all’alleggerimento dei pesi a bordo.

Calligaris elettronica navale è una storica realtà triestina nel campo dell’elettronica navale, che ad Amburgo presenta, in qualità di integratore, Visymap Evo, per la salvaguardia “in e del” mare. È un innovativo sistema di sincronizzazione utile per la ricerca diurna e notturna di naufraghi, e LOCaLIZZazIONe di sostanze inquinanti presenti sulla superficie del mare e il tracciamento automatico dei punti fissi.

Alloys Italia, di Monfalcone, da decenni fornisce cantieri e carpenterie meccaniche di prodotti e attrezzature per la saldatura, che sviluppato un prodotto innovativo sistemi per allineamento e livellamento di lamiere e profilati.

Quaiat Yard, realtà di Trieste, negli anni diventata un polo di refit per superyacht, che in fiera mira a stabilire nuovi rapporti commerciali con le realtà del Nord Europa.

La Sultan, di Mariano del Friuli, è attiva negli allestimenti navali, specie in ambito crocieristico, e ad Amburgo presenta alcuni risultati dei progetti di ricerca e sviluppo che li ha visti coinvolti negli ultimi anni in regione, tra cui WCL, sistema di declorificazione dell’acqua e Seeds, applicativo per sistemi gestionali delle aziende navali ma non solo.