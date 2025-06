Alea ospite Camera Commercio in Venezuela per design del futuro

PORDENONE – Trasferta transoceanica per Alea, azienda d’arredamento d’ufficio e contract di Sarone di Caneva. Il Ceo Tiziano Carlot è stato ospite della Camera di Commercio Italo-Venezuelana (Cavenit) nella capitale Caracas. “Nell’ambito della locale Caracas Design Week con questo incontro istituzionale abbiamo esplorato insieme al presidente Álvaro Peressutti, di origini friulane, e tutto il suo staff nuove possibilità di collaborazione.

La Cavenit è un ente storico, che opera per creare sinergie con il nostro Paese da oltre 70 anni. Uno dei settori oggi più attenzionati è il design e in particolare la visione di ufficio che vuole uscire dai canoni tradizionali contaminandosi con altri ambiti”, spiega Carlot, guida dell’azienda di Sarone insieme ai fratelli Michela e Paolo. Azienda che è conosciuta sul territorio per essere main sponsor del Pordenone Fc.

“In Venezuela, in cui la comunità italiana e di origini italiane è fra le più significative, con importante presenza friulana, il made in Italy è un distintivo molto apprezzato e ricercato. Poter diventare un riferimento per valutare progetti di collaborazione che, evolvendo il canale di mercato attivo da diversi anni, prendano in considerazione interscambi con università, istituzioni e altre aziende del Venezuela ci rende molto orgogliosi”, evidenzia il Ceo di Alea.

“L’obiettivo di confrontarci con aziende affermate e molto attive sui mercati esteri è promuovere l’innovazione, la versatilità e la qualità del design italiano, sia come partner commerciale che come esempio per la nostra industria”, riferiscono dalla Camera di Commercio italo-venezuelana. Con interesse sempre maggiore per la sostenibilità, di cui Alea ha potuto condividere due anni di esperienza come Società Benefit.

Carlot ha partecipato alla trasferta insieme all’architetto udinese Cristian Malisan, che per il brand contract di Alea m | artedesign ha disegnato la poltrona Finn. A coinvolgere Alea nell’incontro con i referenti della Cavenit e alla Caracas Week, dove Carlot e Malisan sono intervenuti come relatori sul design nei settori ufficio e contract, sono stati gli architetti Rolando Delgado e Nelson Machado della società Mundo Modular, storica partner per il Sudamerica di Alea. Nei prossimi mesi la visita sarà contraccambiata in Italia, con il coinvolgimento di designer, architetti e studenti.