Alla scoperta della finanza agevolata per le aziende: opportunità e strumenti per crescere senza pesare sul bilancio

Per gli imprenditori può risultare complesso lanciare start-up, aziende e imprese, soprattutto perché sono richiesti investimenti importanti inizialmente. I tradizionali canali di finanziamento sono spesso preclusi, o richiedono comunque requisiti e standard troppo restrittivi. In questi casi la soluzione migliore è la finanza agevolata, che comprende contributi, agevolazioni fiscali, crediti d’imposta, garanzie pubbliche e tanti altri strumenti che danno una bella spinta agli imprenditori per la creazione di un’attività.

Non solo piccole aziende, PMI e start-up, oggi ormai fanno ricorso alla finanza agevolata anche le grandi imprese che possono reperire risorse finanziarie fondamentali, ma a condizioni più vantaggiose e tarate secondo le loro peculiari esigenze finanziarie.

Le agevolazioni sono di varia natura e vanno dai contributi in conto capitale agli interventi in conto garanzia, fino ai crediti di imposta. Le aziende e le imprese possono utilizzare questi investimenti in diverse aree, come ad esempio ricerca e sviluppo, efficientamento energetico, tutela ambientale, digitalizzazione e ICT, attrezzature e impianti e tante altre ancora.

Insomma la finanza agevolata è una grande opportunità che start-up, aziende e imprese stanno cogliendo per continuare a restare competitive. I numeri parlano chiaro: negli ultimi 5 anni il ricorso alla finanza agevolata in Italia è in netto aumento, soprattutto grazie alla disponibilità di fondi europei, come il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e a programmi nazionali dedicati alle PMI e alle start-up.

Secondo i dati di Unioncamere le regioni del Sud Italia, in particolare Campania, Sicilia e Puglia, sono quelle che hanno registrato il maggior numero di richieste, grazie a incentivi specifici per le aree meno sviluppate. Tra i bandi più gettonati tra gli imprenditori meridionali spicca Resto al Sud, che offre finanziamenti ai giovani che desiderano fare impresa nel Mezzogiorno. Ci sono tanti altri bandi per gli imprenditori italiani, come ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso 0) o Autoimpiego Centro-Nord Italia. Per chi fosse interessato a conoscere il bando più indicato per le proprie necessità, con focus sull’area geografica interessata e sui requisiti specifici richiesti, invitiamo a consultare la piattaforma di Finanziamentimprese.it, che può fornire anche supporto per presentare la domanda nel modo corretto ed entro i tempi previsti.

È infatti importante conoscere le caratteristiche e i requisiti di accesso alle agevolazioni che possono variare significativamente in base ad una serie di fattori. Buona parte delle misure sono destinate principalmente a nuove imprese e PMI, per favorirne la crescita e lo sviluppo, ma ci sono anche agevolazioni pensate per le grandi imprese oppure per i liberi professionisti.

La finanza agevolata negli ultimi tempi è stata fondamentale per la nascita di nuove imprese, soprattutto le start-up innovative e le PMI innovative incentrate principalmente sull’innovazione tecnologica. Tali agevolazioni sono pensate soprattutto per quelle aziende che puntano a crescere in termini di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, che sono i pilastri dell’attuale mondo imprenditoria