Allenarsi in casa, vantaggi e benefici del tapis roulant

Che sia per scelta o per necessità, soprattutto in questi ultimi tempi caratterizzati dalla pandemia, cresce il numero di chi si allena in casa in autonomia evitando di frequentare palestre, centri sportivi ed altri centri di aggregazione in generale. Una scelta che riguarda anche una delle attività sportive più basilari, da sempre: la corsa.

Correre all’aperto ha una serie di vantaggi: è la forma di movimento più naturale si attività che consente di unire l’allenamento fisico al piacere di stare all’aria aperta, di venire a contatto con luoghi e paesaggi piacevoli. Farlo al chiuso è certamente meno stimolante, ma talvolta può essere necessario.

La corsa indoor, come si tende a chiamare l’allenamento di questo genere al chiuso, si un tapis roulant, presenta molteplici vantaggi. Un esempio? ci si potrà scordare dei limiti legati all’aspetto meteorologico, visto che quando si corre all’aperto si è in balia degli elementi, mentre su un tapis roulant si può correre quando si vuole, con qualsiasi clima.

Le tipologie di tapis roulant

Elettrico o magnetico? È questa la prima distinzione che ci si trova ad affrontare quando si decide di acquistare un tapis roulant. Il tapis roulant elettrico offre un allenamento più completo offre un allenamento più completo ed è solitamente dotato di computer di bordo dove è possibile impostare la velocità, la pendenza e tante altre opzioni per personalizzare il proprio allenamento.

Si tratta di un dispositivo adatto sia per camminare che per correre che non intacca la schiena o le caviglie; la criticità è data dalla sua dimensione e dall’ingombro: solitamente i tapis roulant elettrici sono più grandi e richiedono quindi uno spazio maggiore all’interno della propria abitazione, cosa che non tutti possono avere.

Il tapis roulant magnetico utilizza la forza delle gambe di chi corre per muovere il tappeto e permette di modificare la resistenza tramite un’apposita valvola posta sui magneti. Offre la possibilità di modificare manualmente la pendenza prima di iniziare l’allenamento in modo da non interrompere la sessione di lavoro (nel caso del tapis elettrico, questa operazione può essere eseguita anche in corso d’opera, mentre si sta correndo).

L’elemento di vantaggio di questo modello di tapis roulant è dato dalla sua praticità: rispetto all’elettrico, il magnetico è molto meno ingombrante, motivo per il quale si tende ad usarlo soprattutto dentro alle abitazioni, mentre il tapis roulant elettrico viene utilizzato principalmente nelle palestre e nei centri sportivi.