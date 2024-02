Allerta meteo arancione per forte maltempo e nevicate

FVG – La Protezione Civile della regione Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo di criticità arancione valida dalle ore 00:00 del 23/02/2024 alle ore 12:00 del 24/02/2024 per piogge intense diffuse e localmente molto intense, forti nevicate sui rilievi, vento forte, mareggiate e acqua alta.

Al verificarsi di tali eventi saranno possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d’acqua in pianura dei bacini principali, in particolare dell’Isonzo, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento e alla neve nelle zone interessate.

Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte e fenomeni di acqua alta nella serata di venerdì.

Da venerdì 23/02 è previsto pericolo valanghe grado 4 con possibile interessamento delle viabilità esposte sopra i 1000 m.

Situazione

Da venerdì una saccatura atlantica si porterà gradualmente sul Mar Mediterraneo. Tra venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio ciò determinerà sulla regione l’afflusso di correnti meridionali molto umide a tutte le quote. In seguito le correnti ruoteranno da nord-est.

Previsioni

Venerdì 23 febbraio: precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana con nevicate intense in quota, più consistenti su Alpi e Prealpi Giulie. Quota neve in genere oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi, 1300-1500 sulle Prealpi; in giornata possibile neve anche a fondovalle nel Tarvisiano con accumulo. Piogge intense in pianura, specie verso la pedemontana, più moderate verso la costa, e in serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Soffierà Scirocco da sostenuto a forte sulla costa e su parte della pianura, con temporanea rotazione a Libeccio in serata. Sono attese mareggiate, specie tra Lignano e Grado, ma con bassa probabilità di acqua alta. In quota vento da sud-ovest da sostenuto a forte.

Sabato 24 febbraio: di notte e prima mattina generale attenuazione dei fenomeni.