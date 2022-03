Apre Agrimont 2022 con protagonista l’agricoltura di montagna

LONGARONE – Si apre sabato 19 marzo, nel quartiere di Longarone Fiere Dolomiti la 41. edizione di Agrimont, la fiera dell’agricoltura di montagna, che proseguirà anche domenica 19 per poi riprendere da venerdì 23 a domenica 25 marzo.

Agrimont registra anche quest’anno il tutto esaurito per quanto riguarda gli spazi espositivi, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per un settore fondamentale per la tutela e lo sviluppo del territorio montano.

Presenti 214 marchi aziendali, di cui 173 da 13 regioni italiane e 41 da 11 Paesi esteri. Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l’agricoltura e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano Agrimont si conferma come l’evento di riferimento anche per la cura e manutenzione del territorio e il suo sviluppo agrituristico.

Ricco il programma di eventi e approfondimenti fin da subito. Si inizia alle 9 in centro congressi con il convegno che vede la grande sinergia tra la Associazioni di categoria bellunesi. “Sostenibilità ambientale ed economica nelle aziende agricole di montagna” – Opportunità e problematiche delle misure agroambientali e strutturali del PSR Veneto – questo il tema che prevede l’intervento per la Regione del Veneto di Franco Contarin e Pietro Salvadori. A introdurre la questione della montagna bellunese per un confronto con la Regione, i presidenti di Coldiretti, Alessandro De Rocco, di Confagricoltura, Diego Donazzolo, e di CIA, Rio Levis. Un convegno supportato anche dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Belluno, che riconosce i Crediti Formativi Professionali per gli iscritti all’Albo.

A seguire il taglio ufficiale del nastro – ore 12 – e la consueta cerimonia in Area Incontri – Pad. C – per fare il punto politico sulla situazione e sul futuro del territorio montano in chiave europea, nazionale, regionale e provinciale grazie alla partecipazione di numerose rappresentanze.

Nel pomeriggio alle 15, sempre in Area Incontri, si continua con le immancabili dimostrazioni di “Teoria e pratica dell’innesto e della potatura” organizzate dall’I.I.S. Agrario “A. Della Lucia” di Feltre con il prof. Alessandro Gallon.

Si riprenderà domenica 20 marzo, orario 9-19, e ad animare in mattinata il Centro Congressi di Longarone Fiere Dolomiti sarà Apimarca parlando di “Biodiversità e attività umane: contrapposizioni e sinergie” con la dott.ssa Katia Zanatta prima, e di “Api locali per un’apicoltura sostenibile” con la dott.ssa Cecilia Costa. All’insegna del green, Agrimont sposa da sempre la filosofia del bee friendly.

Ricordiamo che Agrimont 2022 sarà aperta sabato e domenica dalle 9 alle 19, il venerdì dalle 14.30 alle 19.