Può Firefox diventare il browser più sicuro del 2022?

Navigare su internet al giorno d’oggi può sembrare quasi come camminare in un campo minato. Stare al sicuro da ogni minaccia è una vera e propria sfida. Ma, se ormai quasi tutti noi conosciamo alcune regole basiche (come per esempio non cliccare su link sospetti), spesso ci sfugge un punto fondamentale della sicurezza digitale, cioè la scelta del browser più sicuro.

Eh sì, se non lo sapevi prima ora lo sai. Browser quali Chrome e Safari, per quanto siano popolari, non offrono degli strumenti di protezione che puoi trovare per esempio su Firefox. In questo articolo ti diremo perché Firefox spicca tra i browser più sicuri che puoi usare.

Come proteggere il browser?

Prima, però, devo dirti che neanche Firefox può proteggerti al 100%. Se vuoi navigare in modo più spensierato, puoi scaricare una VPN per Firefox. Tra le centinaia di app del genere disponibili sul web, ti consigliamo VeePN. Così resterai anonimo su Firefox e passerai inosservato da quasi tutti gli hacker.

Conviene spiegare che una VPN scambia temporaneamente il tuo indirizzo IP con un altro IP random, il cui server sta in tutto un altro angolo del pianeta scelto da te. In questo modo, anche se non usi un browser che non traccia la tua attività online, puoi avere la tranquillità di una navigazione sempre in incognito.

Perché dovresti navigare con Firefox?

Farai fatica a trovare un browser più sicuro. Cominciamo dal fatto che Firefox è un browser open source, cioè sviluppato direttamente dal pubblico. Ciò significa che, al posto di un team aziendale competente ma limitato, ci sono milioni di utenti a contribuire al continuo sviluppo del browser ogni giorno.

Firefox gode quindi di strumenti di protezione più raffinati di quelli dei principali competitor. Stiamo parlando del blocco di annunci invasivi, di protocolli di autenticazione avanzatissimi e di software integrati particolarmente affidabili che tengono spyware e virus alla larga.

È altamente compatibile con tantissime estensioni. Questa è un’altra caratteristica di Firefox che puoi utilizzare per aumentare la sicurezza della tua navigazione, in quanto troverai varie estensioni utili da aggiungere al browser. Ma la protezione extra non è l’unico vantaggio qua: puoi personalizzare Firefox in moltissimi modi e impostare funzionalità che davvero trasformeranno la tua esperienza utente.

Le schede funzionano a perfezione. Oltre a consentirti di aprire un numero illimitato di schede, Firefox le memorizza mentre navighi. Così, anche se il tuo computer va in crash, puoi riprendere le tue attività su Firefox dal punto in cui le avevi interrotte.

La velocità di download è impareggiabile. Come vedrai più avanti, Firefox non è il browser più veloce in assoluto. Se, però, devi scaricare uno o più file, ti renderai conto che Firefox è la migliore alternativa. Poi, i file scaricati sono elencati su una tabella che puoi facilmente organizzare.

Quali sono gli svantaggi di Firefox?

Siccome non voglio essere (troppo) di parte, è giusto elencare alcuni punti deboli di Firefox. Nonostante sia uno dei browser più consigliati agli heavy users, chiaramente non è perfetto.

Innanzitutto, l’impostazione predefinita di Firefox registra i tuoi cookie di navigazione. Anche lo strumento anti-phishing e quello che blocca i pop-up devono essere attivati manualmente. Quindi, la prima cosa da fare dopo aver scaricato Firefox è andare sulle impostazioni privacy e controllare come puoi aumentare la sicurezza della tua navigazione.

Due altre questioni da tenere in mente sono la velocità e la compatibilità di Firefox. Alcuni utenti si lamentano di una navigazione lenta quando usano Firefox, perché infatti non è tra i browser più leggeri. Poi, tanti siti hanno una visualizzazione strana su Firefox, in quanto programmati per essere aperti su browser più popolari.

Ricordati

Un browser che non traccia la tua attività è certamente una delle migliori opzioni disponibili. Firefox dispone di parecchie funzionalità per assicurare la protezione dalle minacce che dovrai affrontare mentre navighi. Nel giro di pochi secondi dopo averlo scaricato sarai molto più protetto di prima, per cui direi che Firefox può tranquillamente aggiudicarsi il titolo di browser più sicuro del 2022.

È vero, però, che contare solo sulla protezione offerta dal browser non basta per una navigazione sicura. Devi evitare le reti wifi pubbliche, fare backup dei tuoi file più sensibili su dischi rigidi personali e servizi di cloud storage, tra altri step importantissimi.

Uno degli strumenti di protezione sul web di cui non puoi fare a meno è un’estensione VPN per Firefox. Dal momento che nasconde il tuo indirizzo IP, una VPN ti rende praticamente non rintracciabile, il che può essere utile addirittura per accedere a contenuti bloccati in Italia quali serie TV e partite trasmesse in diretta.