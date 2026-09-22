Archeologia industriale a Pordenone: l’ex Tomadini cambia volto tra memoria e arte contemporanea

Nel centro di Pordenone esiste un’area che per molti anni è rimasta quasi fuori dai normali percorsi cittadini. È quella dell’ex pastificio Tomadini, vicino al Duomo di San Marco e al sistema delle antiche mura. Qui la storia industriale della città si sovrappone a tracce molto più antiche, creando un luogo difficile da racchiudere in una sola definizione.

Il recupero dell’ex Tomadini a Pordenone non riguarda infatti soltanto un vecchio edificio produttivo. Il progetto interessa un’area di circa 9.450 metri quadrati e comprende la villa padronale, ciò che resta degli edifici collegati all’attività industriale, il verde e l’unico tratto superstite delle mura medievali cittadine. Il pastificio della famiglia Tomadini operò qui dal 1934 al 1966, ma prima ancora nell’area era presente una cartiera.

Questa stratificazione rende il sito interessante anche dal punto di vista culturale. Non si tratta di trasformare una fabbrica in una sala bianca e neutra, cancellandone il passato, ma di usare ciò che esiste per creare nuovi percorsi, spazi espositivi e occasioni di incontro. È proprio in questo rapporto tra memoria e presente che anche l’arte contemporanea a Pordenone può trovare un contesto diverso da quello di una galleria tradizionale.

Ex Tomadini e archeologia industriale: recuperare senza cancellare

Quando si parla di archeologia industriale, si pensa spesso a grandi fabbriche abbandonate, ciminiere o capannoni alla periferia delle città. L’ex Tomadini presenta una situazione differente. Si trova a pochi passi dal cuore storico di Pordenone e convive con edifici religiosi, mura medievali, corsi d’acqua e percorsi urbani costruiti in epoche diverse.

Questo rende il recupero particolarmente interessante. La vecchia funzione produttiva non deve necessariamente scomparire dalla lettura del luogo. Può invece diventare uno degli elementi che raccontano come la città sia cambiata nel tempo.

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Dalla produzione a una nuova funzione culturale

Una delle idee più interessanti del recupero è proprio il cambio di funzione. Un edificio nato in relazione al lavoro e alla produzione può continuare a essere utilizzato senza fingere di essere qualcosa di completamente nuovo.

Nel progetto dell’area trovano spazio diversi elementi:

recupero e consolidamento delle strutture storiche;

percorsi pedonali collegati al centro della città;

pannelli dedicati alla memoria dell’area;

valorizzazione delle antiche mura;

spazi utilizzabili per attività espositive e culturali;

collegamenti con il paesaggio del Noncello.

Non tutti questi interventi riguardano direttamente l’arte. Insieme, però, costruiscono un ambiente nel quale mostre, installazioni e progetti contemporanei possono inserirsi senza isolarsi dalla storia del posto.

Perché un vecchio stabilimento funziona anche per l’arte contemporanea

Gli spazi industriali hanno caratteristiche difficili da riprodurre in un museo costruito da zero. Pareti segnate dal tempo, volumi insoliti e materiali originari possono diventare parte dell’esperienza visiva.

Un’opera contemporanea collocata in un edificio con una storia produttiva viene percepita diversamente rispetto alla stessa opera esposta in una stanza completamente neutra. Il visitatore osserva contemporaneamente ciò che l’artista ha creato e ciò che l’edificio conserva.

Questo non significa che l’ex Tomadini sia stato annunciato come un nuovo museo esclusivamente dedicato all’arte contemporanea. Il progetto ufficiale è più ampio: riguarda patrimonio storico, ambiente, memoria industriale e nuove funzioni culturali. Proprio questa apertura, però, rende possibile immaginare esposizioni temporanee capaci di dialogare con il luogo.

Un nuovo spazio culturale nel percorso di Pordenone

La trasformazione dell’ex Tomadini fa parte di un intervento più esteso sul centro storico. Nel 2026 il Comune ha approvato il progetto del Parco Museo Antiche Mura, con un investimento indicato in 1,8 milioni di euro. L’obiettivo è rendere accessibile una zona rimasta a lungo poco visibile e costruire un percorso continuo tra mura, edifici storici, verde e memoria produttiva.

La scelta è interessante perché non crea un contenitore culturale isolato dal resto della città. Il visitatore può arrivare dal centro, attraversare uno spazio storico e proseguire lungo un itinerario che mette in relazione epoche molto diverse.

Dal Parco Museo all’Ecomuseo del Noncello

Il progetto diventa ancora più chiaro guardando alla destinazione prevista per l’intera zona. Come spiega il progetto del Parco Museo Antiche Mura pubblicato dal Comune di Pordenone, nell’area sono previsti percorsi, interventi sulle strutture storiche e un allestimento didattico dedicato alle mura, all’acqua, alla roggia dei Mulini e alla memoria industriale del sito.

A questo si aggiunge l’Ecomuseo del Noncello. Il progetto, avviato nel 2026, coinvolge Pordenone, Cordenons e Porcia e comprende proprio il nuovo Parco Antiche Mura e l’area verde dell’ex Tomadini. L’idea è quella di costruire un museo diffuso, nel quale il territorio stesso diventa parte del racconto.

Un luogo che può cambiare insieme alla città

La parte più interessante dell’archeologia industriale a Pordenone non è quindi soltanto la conservazione di un edificio. È la possibilità di restituirgli un uso.

Un vecchio stabilimento chiuso e difficilmente accessibile racconta il passato a poche persone. Uno spazio attraversabile, con percorsi, mostre e attività culturali, mantiene invece quella memoria in movimento.

In questo contesto l’arte contemporanea non deve necessariamente occupare tutto l’ex Tomadini per avere un ruolo. Può entrare attraverso installazioni temporanee, fotografia, scultura, progetti legati al paesaggio o opere create appositamente per il luogo. Il carattere dell’area suggerisce soprattutto interventi capaci di confrontarsi con ciò che già esiste, invece di coprirlo.

È questa la direzione più interessante del recupero: non trasformare l’ex Tomadini in un edificio nuovo con un passato cancellato, ma fare in modo che mura medievali, memoria industriale, natura e linguaggi contemporanei possano essere letti nello stesso percorso. Per Pordenone significa recuperare un pezzo nascosto della città e riportarlo nella vita quotidiana, dandogli una funzione che può continuare a evolversi.