Atto vandalico al “Piccolo”, indagano Digos e Polizia

TRIESTE – Danni all’impianto elettrico e al sistema antincendio, portone forzato e furto di un’insegna del quotidiano, e altri piccoli danneggiamenti.

È accaduto alla sede di Trieste del quotidiano Il Piccolo, in via Mazzini, come riporta lo stesso sito del quotidiano precisando che sul caso stanno indagando la Digos e la Polizia scientifica e che l’atto vandalico è stato commesso la notte scorsa.

Secondo quanto riporta il sito, si sarebbe trattato di un’azione intimidatoria nei confronti della testata triestina.

Non si esclude un collegamento tra questo episodio e un incendio divampato ieri in una zona alta della città dove sono installati i ripetitori della Rai, e anche con il doppio incendio alla StarTech. Sui tre casi stanno indagando polizia e carabinieri.Sull’episodio hanno espresso solidarietà ai giornalisti forze politiche e sociali della regione. Al.Rin.