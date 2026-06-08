19.9 C
Pordenone
martedì , 9 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Avantasia, l’8 giugno unica data italiana a Lignano Sabbiadoro

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

LIGNANO – Dopo il grande successo ottenuto all’Alcatraz di Milano nel 2025, Tobias Sammet riporta gli Avantasia in Italia nell’estate 2026, per un unico concerto nel nostro paese, in programma lunedì 8 giugno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (alle 21.00), primo evento del calendario del Lignano Sunset Festival. I biglietti per il concerto del supergruppo tedesco, icona del genere symphonic power metal mondiale, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia ePromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Gli Avantasia, considerati fra i progetti di punta del symphonic metal internazionale, si preparano a inaugurare una nuova fase della loro straordinaria carriera. Con dieci album all’attivo, primi posti nelle classifiche internazionali, dischi d’oro e tournée sold out in Europa, Asia, Australia, Nord e Sud America,  il fondatoreTobias Sammet si conferma come uno dei musicisti di maggior successo della sua generazione. Da 25 anni, Avantasia è una realtà unica per dimensioni, prestigio e impatto sul pubblico. Nel marzo 2025 la band ha dato ufficialmente inizio a un nuovo capitolo con un tour mondiale nelle arene, legato all’uscita del decimo album in studio, “Here Be Dragons”. «È l’inizio di una nuova era per gli Avantasia – afferma Tobias Sammet –. Il tour Here Be Dragons sarà un vero viaggio in un mondo di meraviglia, un’esperienza immersiva con grandi effetti speciali e una produzione più imponente di qualsiasi altra che abbiamo mai portato sul palco. Brani epici, potenti, che si integrano con i nostri classici e con alcune canzoni quasi dimenticate formeranno la scaletta live.  Sì, gli Avantasia sono tornati».

Per maggiori informazioni:

Zenit srl  tel. +39 0431 510393 –www.azalea.it[email protected]

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.