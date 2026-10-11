Barcolana, Arca di Furio Benussi trionfa per la quarta volta consecutiva: 1.858 barche in regata a Trieste

Sole e vento di levante protagonisti di un’edizione spettacolare. Arca Sgr taglia il traguardo in un’ora, cinque minuti e nove secondi, davanti a Prosecco DOC Schockwave3 e Marta 07, che conquista il Trofeo Generali – Women in Sailing.

TRIESTE – Quarta vittoria consecutiva per Arca Sgr, l’imbarcazione di Furio Benussi, che si aggiudica ancora una volta la Barcolana di Trieste, la regata velica più partecipata al mondo. Sono state 1.858 le imbarcazioni a vela al via, con oltre 15mila uomini e donne di mare pronti a vivere una giornata di sport e spettacolo nel Golfo di Trieste.

Dopo giorni di incertezza meteorologica, a regalare lo scenario ideale è stato uno splendido vento di levante, proveniente da 110 gradi, accompagnato dal sole e da condizioni che hanno consentito alla flotta di affrontare il percorso con grande intensità. Una giornata straordinaria, capace di coniugare la competizione dei grandi campioni con la passione di migliaia di velisti.

«Una Barcolana straordinaria, che ancora una volta è riuscita a superare le aspettative», ha commentato Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano. «Abbiamo vissuto una giornata eccezionale dal punto di vista meteorologico, con una Bora particolare, molto coricata a Est, che ha reso la regata tecnicamente impegnativa e che Furio Benussi ha saputo interpretare al meglio, conquistando una splendida vittoria».

Gialuz ha sottolineato anche lo spettacolo offerto dal duello per il secondo posto e il significato più ampio della manifestazione: «Barcolana è soprattutto la festa di tutti. Mentre celebravamo i primi arrivati, ancora centinaia e centinaia di imbarcazioni erano in regata. È questa la forza della nostra manifestazione: capace di unire i grandi campioni e gli appassionati di vela in un unico, straordinario evento». Trieste, ha aggiunto, si conferma sempre più capitale della vela e guarda già al 2027, quando sarà al fianco di Napoli per la Coppa America.

La partenza e la fuga di Arca Sgr

Fin dalle prime battute, la regata ha messo in evidenza le ambizioni delle tre imbarcazioni più attese: Arca Sgr, Prosecco DOC Schockwave3 e Marta 07. La partenza, di bolina larga verso la prima boa, ha subito regalato emozioni e scelte tattiche decisive.

Arca Sgr ha dovuto fare i conti con un blackout che l’ha tenuta ferma per circa due minuti, ma l’equipaggio è riuscito a risolvere il problema e a riprendere la navigazione con lucidità, scegliendo una posizione intermedia sulla linea di partenza. Una decisione rivelatasi efficace, nonostante il possibile giro di vento verso il mare, inizialmente atteso, non si sia poi concretizzato.

Più sopravvento, verso Barcola, è invece cominciato il duello tra Marta Benussi, al timone di Marta 07, e Mitja Kosmina, alla guida di Prosecco DOC Schockwave3. Un confronto serrato, destinato a proseguire per tutta la regata.

Le tre protagoniste hanno impiegato pochi minuti per allinearsi lungo il primo lato, mentre l’andatura si allargava progressivamente. Arca Sgr è riuscita a portarsi al comando e a girare la prima boa appena 18 minuti dopo la partenza. Due minuti più tardi, grazie a una manovra precisa e a una gestione efficace delle precedenze, Prosecco DOC Schockwave3 ha conquistato la seconda posizione, con Marta 07 immediatamente alle spalle.

I passaggi successivi hanno contribuito a delineare una classifica destinata a consolidarsi con il proseguire della gara. Alle spalle di Arca Sgr e delle due inseguitrici si sono messe in evidenza Manticore-Edilimpianti Trieste, Woodpecker Cube – Generali, Big Sky, Fiamme Gialle Nice, Grillo Parlante, Corsara e Fincantieri-Doers On Board, seguite da Anemos II Allianz Spa, Shining Marina Portoroz, Anywave Safilens, Il Moro di Venezia e Medlog-MVN Ancilla Domini.

Il duello per il secondo posto infiamma il Golfo

Mentre le prime tre imbarcazioni aprivano la strada, alle loro spalle il Golfo di Trieste offriva uno spettacolo suggestivo, con centinaia di vele impegnate lungo il percorso. In meno di mezz’ora il vento ha consentito di liberare la linea di partenza e di accompagnare la flotta verso la boa di Muggia. Successivamente, la brezza è calata e ha ruotato verso un maestralino, favorendo l’arrivo di buona parte delle imbarcazioni prima di scemare nel pomeriggio, intorno alle 16.

Arca Sgr ha girato per prima la boa del lato corto, seguita da Prosecco DOC Schockwave3 e Marta 07. Da quel momento, l’imbarcazione di Furio Benussi ha progressivamente aumentato il proprio vantaggio, affrontando in solitaria i lati successivi e lasciando alle rivali la battaglia per il secondo gradino del podio.

Prosecco DOC Schockwave3 ha difeso la posizione fino alla terza boa, sempre sotto la pressione di Marta 07. Il confronto è proseguito nel tratto da Miramare verso Barcola, con l’imbarcazione di Marta Benussi alla ricerca di una rotta più libera per sottrarsi al controllo dell’avversaria. Kosmina e il suo equipaggio, tuttavia, hanno mantenuto il vantaggio, senza concedere spazi decisivi.

Nell’ultimo tratto Arca Sgr ha gestito con attenzione anche l’avvicinamento alla linea d’arrivo, regolando l’angolo di navigazione e confermando la propria superiorità. Prosecco DOC Schockwave3 inseguiva a circa 800 metri, con Marta 07 ancora in terza posizione.

Traguardo alle 11.35: Benussi firma il poker

Alle 11.35.09 Arca Sgr ha tagliato il traguardo, completando la regata in un’ora, cinque minuti e nove secondi e conquistando la quarta Barcolana consecutiva. Prosecco DOC Schockwave3 è arrivata circa tre minuti e mezzo più tardi, assicurandosi il secondo posto. Un risultato che Mitja Kosmina e il tattico Lorenzo Bressani hanno interpretato come il frutto di un tentativo ambizioso: fare tutto il possibile per battere un’imbarcazione più grande e competitiva.

Un minuto e mezzo dopo è arrivata Marta 07, protagonista di una prova di grande valore e capace di precedere di circa sette minuti Big Sky. Per Marta Benussi è arrivato anche il Trofeo Generali – Women in Sailing, assegnato alla prima donna responsabile di un’imbarcazione a tagliare il traguardo. Per lei si tratta della seconda vittoria in questo riconoscimento.

Alle spalle del podio, Manticore-Edilimpianti Trieste ha chiuso al quinto posto. L’imbarcazione è armata da Franz Wilhelm Baruaaldi Preis, direttore del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva e capo del Dipartimento Emergenza Urgenza del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, alla sua prima partecipazione alla Barcolana con Gabriele Bruni al timone.

Sesta posizione per Fiamme Gialle Nice, seguita da Woodpecker Cube – Generali. A completare la top ten sono state Fincantieri-Doers On Board, Grillo Parlante e MEDLOG-MVN Ancilla Domini.

La Barcolana si chiude così con una nuova affermazione di Arca Sgr e una giornata di grande vela, in cui la precisione tattica, la capacità di interpretare il vento e il confronto tra equipaggi hanno fatto la differenza. Ma, oltre al risultato sportivo, resta il valore di una manifestazione che trasforma il Golfo di Trieste in un’immensa festa del mare, mettendo sulla stessa linea di partenza campioni e appassionati e confermando il ruolo della città tra le grandi capitali internazionali della vela.