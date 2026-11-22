MANIAGO – Da sessant’anni al fianco delle imprese e dell’economia locale, accompagnando le trasformazioni del tessuto produttivo e guardando alle sfide future. Il NIP si prepara a celebrare un traguardo significativo con un appuntamento istituzionale in programma il 24 novembre, a Palazzo d’Attimis, a Maniago.

Sarà l’occasione per ripercorrere una storia lunga sei decenni, fatta di crescita, progettualità e sostegno allo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. Il 60° anniversario del NIP rappresenta infatti non soltanto un momento celebrativo, ma anche un’opportunità per fare il punto sui risultati raggiunti e riflettere sulle prospettive che attendono il sistema economico locale.

La cerimonia prenderà il via alle 10 con gli interventi istituzionali di Alessandro Tomba, Michelangelo Agrusti e Sergio Emidio Bini, chiamati a sottolineare il valore del percorso compiuto e il ruolo svolto dal NIP nel favorire lo sviluppo e la competitività del territorio.

Alle 11 spazio al dialogo con Daniele Marini, dedicato alle prospettive di sviluppo, alle trasformazioni economiche e sociali in corso e alle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni. Un confronto per guardare oltre il traguardo dei sessant’anni, individuando nuove opportunità e strumenti per affrontare un contesto economico in continua evoluzione.

La conclusione dell’evento è prevista alle 12.30. Una ricorrenza che vuole dunque unire memoria e futuro, celebrando il cammino compiuto dal NIP e rilanciandone la funzione di riferimento per la crescita economica e imprenditoriale dell’area maniaghese e del suo territorio.