SACILE – Una serata partita da lontano mesi fa per un momento di vicinanza autunnale con Ail Pordenone dove la convivialità è stata utile non solo per trascorre del tempo in semplice e sincera compagnia accompagnati da accurate pietanze di stagione.

Ebbene ben 120 partecipanti hanno fin da subito aderito a questa proposta grazie anche alla collaborazione con il gruppo parrocchiale di San Giovanni del Tempio artefici assieme ad altri volontari alla preparazione del menu e del servizio ai numerosi tavoli.

Inoltre, diventata classica e attesa come sempre la lotteria con premi e sorprese che unitamente alle quote raccolte per la cena hanno contribuito a sostenere il progetto ematologico di Ail Pordenone rappresentata non solo dal Presidente Aristde Colombera ma anche da altri del Consiglio e vari soci.

Nei saluti portati dal Presidente Colombera c’è stato pure spazio per una parentesi dedicata ai rogetti realizzati e a quelli molto ambiziosi del prossimo futuro con attenzione rivolta alla vicina Campagna Nazionale delle Stelle di Natale e all’ importante evento comico teatrale dell’ 11 dicembre allo Zancanaro ore 20.45 con Paolino Boffi. Stefano Boscariol