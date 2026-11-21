AVELLANEDA (Argentina) – «Un tempo erano i nostri emigranti ad attraversare l’oceano in cerca di opportunità. Oggi facciamo in modo che sulla stessa rotta viaggino le idee, le conoscenze, la tecnologia e i progetti di sviluppo, perché i nostri giovani possano realizzare i propri sogni restando nella loro terra.» Con queste parole il deputato Emanuele Loperfido ha indicato la nuova frontiera del rapporto tra Friuli e Argentina. Lo ha fatto ad Avellaneda, all’evento conclusivo di URB3iS, il progetto di cooperazione che per quattro anni ha unito Pordenone e la città della provincia di Santa Fe fondata da emigrati friulani nell’Ottocento. Loperfido aveva seguito i primi passi dell’iniziativa e ha accompagnato la delegazione con oneri di viaggio a proprio carico.

Nel suo intervento, pronunciato in spagnolo, il parlamentare ha ripreso l’appello di Papa Leone XIV. Pochi giorni prima, a Buenos Aires, il Papa aveva parlato dei giovani costretti a lasciare la propria terra per realizzare i propri sogni. Loperfido ha poi ricordato il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, quando molte famiglie di Avellaneda, pur in difficoltà, inviarono i loro risparmi per aiutare il Friuli a rialzarsi. «Il Friuli ringrazia e non dimentica — ha detto Loperfido —. Oggi la nostra regione è terra di sviluppo, innovazione, ricerca e lavoro, grazie agli stessi valori che hanno fatto crescere l’Argentina. I nostri bisnonni ci hanno lasciato radici comuni: a noi spetta costruire un futuro comune.»

Il progetto è nato dalla volontà di Avellaneda di scegliere Pordenone come partner. Ha intercettato risorse dell’Unione europea per oltre 2 milioni di euro e lascia al territorio un patrimonio di opere, competenze e relazioni. Ad Avellaneda è sorto un Centro di Innovazione di 800 metri quadrati. Più di 4.600 bambini e ragazzi hanno preso parte ad attività scientifiche e tecnologiche. Sono stati formati 570 docenti ed educatori e 153 imprenditori. Il progetto ha sostenuto 81 iniziative d’impresa e ha accompagnato oltre 70 aziende nella valutazione della maturità digitale. Si aggiungono 7,5 chilometri di nuove piste ciclabili e circa 9.900 alberi e piante forestali messi a dimora.

Per il deputato, URB3iS ha anticipato a livello locale la filosofia del Piano Mattei: cooperazione tra nazioni amiche, sviluppo condiviso e investimenti per creare nuove opportunità di crescita e di lavoro. Ora si apre una nuova fase, favorita dal Piano d’azione Italia-Argentina 2025-2030 promosso da Giorgia Meloni e Javier Milei. «Dobbiamo coinvolgere sempre di più imprese, università, centri di ricerca, agricoltura e commercio — ha sottolineato — per generare investimenti e scambi su entrambe le sponde dell’oceano.»

Il primo passo è “Training the Future”, il nuovo progetto tra Friuli Venezia Giulia e nord della provincia di Santa Fe, con l’ITS Alto Adriatico in un ruolo di primo piano. Loperfido ha inoltre presentato il percorso all’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires. Ha chiesto di accompagnare Avellaneda verso programmi europei, strumenti della cooperazione italiana e partenariati industriali, e l’Ambasciata ha già assicurato il proprio interessamento.

L’intervento si è chiuso con un saluto che riassume lo spirito della missione: «Viva l’Argentina, viva l’Italia, viva il Friuli!».