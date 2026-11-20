TRIESTE – “La Regione Friuli Venezia Giulia mette in campo 8 milioni di euro per sostenere e rilanciare la Filiera del Bianco, dando una risposta concreta alla crisi che ha coinvolto Electrolux e alle difficoltà che interessano l’intero comparto dell’elettrodomestico e della sua componentistica. Il nuovo bando regionale punta a rafforzare il tessuto produttivo locale, accompagnando le imprese in percorsi di innovazione, riconversione e ristrutturazione, con l’obiettivo di preservare la competitività industriale e tutelare i livelli occupazionali”.

È quanto ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini illustrando la misura approvata stamattina dalla Giunta.

“Non vogliamo limitarci a intervenire sulle emergenze, ma accompagnare le imprese in un percorso di trasformazione che consenta loro di innovare, diversificare le produzioni e rafforzare la propria presenza sul mercato. La nostra priorità è mantenere in regione un patrimonio industriale fatto di competenze, professionalità , know-how e posti di lavoro” ha ribadito Bini.

“Abbiamo voluto costruire una misura che guardi al futuro del comparto – prosegue Bini -. Non si tratta soltanto di sostenere gli investimenti, ma di favorire un’evoluzione del sistema produttivo verso modelli più innovativi, efficienti e sostenibili. Vogliamo aiutare le imprese a cogliere nuove opportunità di mercato, ridurre la dipendenza da singole produzioni e rafforzare le capacità di competere in uno scenario internazionale sempre più complesso”.

La misura è rivolta alle imprese che operano nella Filiera del Bianco e che hanno sede legale o un’unità locale operativa in Friuli Venezia Giulia. Per l’accesso al contributo sono previsti dei codici Ateco, che comprendono la lavorazione delle materie plastiche e dei metalli, la componentistica elettronica, la produzione di motori e apparecchiature elettriche, gli elettrodomestici e i relativi sistemi e componenti. È inoltre necessario dimostrare che almeno il 30 per cento del fatturato complessivo derivi da attività di fornitura, subfornitura, distribuzione o servizi di supporto alla filiera. Sono ammesse anche le imprese di nuova costituzione.

Tre le tipologie di intervento finanziabili: la trasformazione aziendale, attraverso l’ammodernamento tecnologico, la digitalizzazione, l’integrazione dei processi gestionali e logistici e l’efficientamento energetico e nell’utilizzo delle materie prime; la trasformazione produttiva, mediante la riconversione o ristrutturazione di unità produttive esistenti, anche attraverso ampliamenti della capacità produttiva o l’acquisizione di attivi di stabilimenti chiusi; l’innovazione di processo e organizzativa.

La spesa ammissibile per ciascun progetto non può essere inferiore a 300mila euro. Per gli interventi di trasformazione produttiva e innovazione di processo e organizzativa il contributo massimo è pari a un milione di euro. Per la trasformazione aziendale si applicano invece i massimali previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis. Sono inoltre ammesse proposte integrate, per le quali il limite di un milione di euro si applica all’intero progetto.

Un elemento qualificante del bando riguarda la tutela dell’occupazione. Le imprese beneficiarie dovranno infatti mantenere o incrementare i livelli occupazionali esistenti al momento della domanda, calcolati sulla base della media delle unità lavorative annue dell’anno solare precedente. L’impegno dovrà essere rispettato durante la realizzazione dell’intervento e per i tre anni successivi all’erogazione del saldo del contributo.

Le domande potranno essere presentate dal 15 dicembre 2026 al 15 marzo 2027. Gli interventi finanziati dovranno essere completati entro 12 mesi dalla concessione del contributo.