AVIANO – Allarme rientrato nella notte alla base aerea di Aviano per un presunto dirottamento di un aereo cisterna Boeing Kc-135 proveniente dalla Romania e diretto a Sigonella. Il dirottamento, poi rientrato, si è verificato per la presenza di droni sulla base siciliana venerdì sera. In queste ore si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso a Sigonella, dopo la notizia emersa stanotte sulla presunta presenza di droni nei pressi della base americana. E’ quanto si apprende da fonti locali. Alla base si stanno mettendo insieme tutti gli elementi ma comunque, come da prassi, vengono sempre prese tutte le precauzioni qualora si verificasse un “ingaggio”.

L’allarme è scattato ieri sera nella base statunitense, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall’account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani.

I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base è stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta, scrive l’account.

Secondo quanto riportano i media, in particolare a una cisterna volante Boeing K-135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi ad Aviano. L’aereo sarebbe poi però atterrato regolarmente a Sigonella.

Non è al momento chiaro se l’episodio sia stato gestito o se si sia trattato di un falso allarme.

Potrebbe esserci stato un sorvolo non autorizzato da parte di un drone privato dietro l’allarme. A confermarlo informalmente sono fonti della base. La notizia della presunta presenza di velivoli teleguidati non identificati sopra le piste e gli alloggi del personale statunitense era stata diffusa dall’account X DefenceGeek. L’avvistamento del drone civile avrebbe fatto scattare il protocollo di sicurezza, che prevede l’intercettazione del segnale tra il radiocomando e il velivolo e la contestuale messa in sicurezza delle piste. Le procedure comportano la sospensione dei decolli e l’indicazione agli aerei in avvicinamento di attendere in circuiti di attesa oppure di dirottare verso aeroporti alternativi. Al momento l’ipotesi più accreditata nel caso specifico è quella di una bravata.

Per tutta la giornata di sabato aerei italiani e americani oltre a un drone maltese hanno cercato di intercettare la nave russa (vedi foto). A Aviano da giovedì sera è per tutto venerdi, 4 aerei Lockheed C130 (sigle Jump e Rik) hanno effettuato voli di lanci di paracadutisti a Nord-est di Aviano senza nessun problema per poi fare ritorno a Belfast. Al. Rin.