CA Assicurazioni rinnova polizza auto per mobilità sostenibile

FVG – Crédit Agricole Assicurazioni, la compagnia attiva nel Ramo danni controllata

da Crédit Agricole Assurances S.A., leader di bancassicurazione nel mercato europeo, presenta la nuova polizza auto ‘Protezione Guida’ interamente rinnovata in una logica ‘Insurance as a service’, con la presa in carico della totalità delle esigenze dei propri clienti.

‘Protezione Guida’, distribuita sul territorio attraverso le filiali del Gruppo Crédit Agricole Italia a partire dal 7 novembre, prevede garanzie tradizionali ampliate e garanzie supplementari facoltative, con l’obiettivo di incentivare una mobilità sostenibile.

Tra le novità vi sono la garanzia Assistenza Green Mobility, dedicata agli autoveicoli elettrici, la quale, in caso di guasto, unisce l’assistenza base alla facoltà di trasporto alternativo e di traino al punto di ricarica, e la garanzia Infortuni in mobilità, la quale prevede, oltre alle classiche coperture per i conducenti, l’indennizzo di infortuni subiti alla guida di veicoli in sharing, monopattini elettrici, su mezzi pubblici e in bicicletta.1

“Le persone si orientano sempre più verso comportamenti virtuosi e scelte consapevoli, soprattutto in materia di contenimento dell’impatto ambientale” – dichiara Marco Di Guida, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Assicurazioni.

“Con questo prodotto auto vogliamo accompagnare i clienti nelle loro nuove abitudini, offrendo una protezione a 360°, integrando ed ampliando le coperture tradizionali, con garanzie innovative a tutela delle scelte green-oriented di mobilità sostenibile. In particolare, la garanzia infortuni in mobilità rappresenta concretamente l’impegno del nostro Gruppo verso la sostenibilità, l’innovazione e la società, valorizzando le nuove esigenze della collettività”.

Al contempo, il Gruppo ha deciso di ampliare le garanzie tradizionali.

Tra le novità l’estensione della garanzia KasKo ai pneumatici, la valorizzazione a nuovo di veicoli e pezzi di ricambio per furti nei 24 mesi dall’immatricolazione, l’introduzione di un servizio tracking dei veicoli rubati tramite la geolocalizzazione della black box, e l’estensione della garanzia “Tutela Legale” a sinistri che possano coinvolgere l’assicurato in qualità di pedone, passeggero su mezzi pubblici o privati diversi da quello indicato in polizza, conducente di veicoli non soggetti ad obbligo di assicurazione2 e di veicoli in sharing.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, frutto di un lungo processo iniziato con l’ascolto attento della voce della Rete Bancaria e dei Clienti”. – spiega Laura Brancaleoni, Direttore Commerciale e Marketing di Crédit Agricole Assicurazioni. “Le loro esigenze e priorità, emerse in occasione di specifici Focus Group, sono state poste alla base della formulazione del nuovo prodotto.

La nostra ambizione è quella di andare oltre i trend di mercato e di raggiungere la piena soddisfazione del cliente; in quest’ottica abbiamo anche introdotto un percorso di personalizzazione molto interessante per il cliente, il quale ha la possibilità di confezionare un prodotto su misura, in linea con le proprie necessità: in un’ottica pick & choose può valutare, scegliere ed abbinare le garanzie ritenute più utili.”

1 La copertura vale sia per i contraenti o intestatari del veicolo sia per i membri del nucleo famigliare. 2 Monopattini elettrici esclusi.

Tutti i clienti hanno la possibilità di usufruire di pacchetti di garanzie principali ed accessorie già preconfezionati o di personalizzarli a loro discrezione chiedendo un preventivo in modo semplice e intuitivo tramite app, in filiale o rivolgendosi al proprio gestore di riferimento.