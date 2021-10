CA Friuladria, Agos integra l’identità digitale SPID all’interno del proprio e-commerce

FVG – Agos, Società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, mette, ancora una volta, i clienti al centro delle proprie strategie di business, integrando la tecnologia di identità digitale SPID all’interno dell’e-commerce, così da garantire loro un accesso in tempo reale alle numerose opzioni di finanziamento offerte.

L’iniziativa si rivolge ad un target ampio, considerando che a ottobre 2021 sono oltre 25 milioni gli italiani in possesso di SPID, pari a circa la metà della popolazione maggiorenne; un numero in costante crescita, con un trend a due cifre. *

Grazie al Sistema Pubblico di identità digitale (Spid), per tutti i clienti Agos, durante le fasi di autenticazione e onboarding, non sarà più necessario il caricamento di alcun documento di identità.

Essi potranno richiedere un finanziamento in pochi minuti, in qualsiasi momento della giornata grazie ad un servizio attivo H24, accedendo comodamente dai personali dispositivi elettronici. Ne consegue un processo di erogazione del credito veloce e flessibile, senza venir meno ad elevati standard di sicurezza dei dati, in costante aggiornamento.

“Il nostro obiettivo, integrando SPID nella customer journey dei clienti e-commerce – racconta Sergio Rossi, Direttore Digital Transformation di Agos, è quello di offrire un sistema di identificazione in tempo reale, per rendere sempre più fluida l’esperienza cliente”.

Un’iniziativa di successo per Agos, che ha partecipato al Premio Innovazione SMAU 2021, aggiudicandosi il 13 ottobre scorso il riconoscimento riservato alle imprese e agli enti più innovativi del territorio italiano che hanno saputo innovarsi grazie all’utilizzo di moderne tecnologie e al paradigma dell’open Innovation.

A fronte di clienti sempre più informati ed esigenti, Agos risponde dunque con efficienza operativa e una customer experience in continua evoluzione, tale da rendere l’accesso al credito più facile e veloce. Non solo, la ricerca continua di innovazione, la trasparenza e la fiducia relazionale si confermano tratti distintivi della società, 100% human e 100% digital, all’interno di un modello di sviluppo economico e di crescita sostenibile.