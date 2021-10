Covid: Fedriga, “in Fvg sotto controllo, vaccini efficaci. No lockdown parziale”

FVG – In Friuli Venezia Giulia “allo stato attuale la situazione è sotto controllo soprattutto perché le ospedalizzazioni, sia in area medica sia in terapia intensiva, tengono e quindi è un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia del vaccino.

E’ chiaro che tutti gli assembramenti, di non vaccinati, senza mascherina, non sono il miglior modo per combattere il virus”.

Lo ha affermato il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo, a margine di un incontro a Trieste, a una domanda sull’aumento di contagi da Covid 19 registrato in regione e sulle manifestazioni no Green pass. “Dopo di che – ha precisato – io difenderò sempre chi vuole manifestare, se lo fa nelle regole e rispettando anche la libertà degli altri, perché chi vuole andare a lavorare deve avere la libertà di farlo, se un tir deve entrare in porto deve poterlo fare. Io sarò il primo a difenderli. Dopo di che spiegherò loro che secondo me sbagliano”.

Fedriha ha, quindi, aggiunto, a Radio 24, “Ad oggi non vedo la necessità di un lockdown parziale per i non vaccinati come si sta ipotizzando altrove e mi auguro che questa necessità non si presenti mai”.

“Nel nostro paese anche le aree con tasso di vaccinazione più basso hanno percentuali migliori della media di tanti altri paesi europei – ha osservato – è un successo del modello italiano”.

“Devo ringraziare i cittadini – ha precisato -: abbiamo parlato molto delle proteste, ma io voglio ricordare che la gran parte dei cittadini italiani ha partecipato alla campagna vaccinale in modo massiccio”.