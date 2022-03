CA FriulAdria Treviso, apre un Leasys Mobility Store

TREVISO – A Treviso la mobilità del futuro fa il suo ingresso in banca. Grazie alla partnership tra il Gruppo Crédit Agricole Italia e Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all’auto, apre nell’agenzia CA FriulAdria di viale della Repubblica un Leasys Mobility Store, il primo in Veneto all’interno di una filiale della banca.

Nel nuovo corner sarà possibile scoprire tutte le soluzioni di mobilità che hanno sancito il successo dei Leasys Mobility Store in Italia: dal noleggio a lungo termine, come il pay per use Leasys Miles, a quello a breve e medio termine, oltre all’abbonamento all’auto CarCloud. Un ampio ventaglio di formule di mobilità combinabili con la gamma di servizi di Crédit Agricole, con offerte dedicate su prodotti di finanziamento e assicurativi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e ai modelli ibridi ed elettrici. Tutte vetture che potranno “fare il pieno” di energia direttamente presso i punti di ricarica elettrica del Mobility Store trevigiano.

Il nuovo Store, il quarto in Italia aperto all’interno di una filiale Crédit Agricole dopo quelli di Parma, Roma e Milano, si inserisce all’interno del percorso che vede la banca orientata verso modelli di business sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. A questa apertura ne seguiranno altre nel corso dell’anno, in linea con i piani di elettrificazione di Leasys Rent, che le hanno già permesso di superare quota 650 Mobility Store in Europa e disporre della rete privata di ricarica più grande d’Italia.