CA Italia, elevati fino a 28 giorni permessi paternità

FVG – 20 giorni di congedo per i padri, che diventeranno 28 dal 2024. Crédit Agricole Italia, grazie al proficuo dialogo con tutte le OO.SS., ha esteso i permessi riconosciuti dalla legge ai papà.

Questa misura si inserisce tra le nuove iniziative che valorizzano il ruolo della genitorialità, volte ad agevolare l’equilibrio fra la vita personale e quella professionale.

A partire dal 2023 i papà potranno complessivamente usufruire fino a 20 giorni di congedo retribuito al 100%, che dal 2024 potranno arrivare a 28.

“I nuovi standard per il congedo parentale riflettono il nostro costante impegno per il miglioramento del benessere dei colleghi del Gruppo.

Questa misura si va ad aggiungere a tutte le iniziative messe in campo per fronteggiare le sfide di questi ultimi anni: vogliamo sostenere i colleghi e le loro famiglie in tutte le fasi della loro vita e della loro carriera, incentivando al contempo una cultura del rispetto che permette di promuovere l’inclusione e la diversità” ha commentato Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia.

L’accordo si inserisce all’interno del “Progetto Umano” di Crédit Agricole, che intende favorire il percorso di valorizzazione delle iniziative di solidarietà sociale per promuovere politiche e azioni concrete di potenziamento e affinamento del welfare aziendale. Per Crédit Agricole le persone sono la ricchezza su cui investire sempre più, sostenendone i valori attraverso una costante attenzione all’equilibrio tra lavoro e vita privata.