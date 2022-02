Calciomercato Udinese, il club è già al lavoro per la prossima stagione

FVG – In posizione più tranquilla di classifica dopo l’importante successo casalingo sul Torino, la dirigenza dell’Udinese è già al lavoro per la prossima stagione. L’obiettivo è mettere a disposizione di mister Gabriele Cioffi nuovi rinforzi per migliorare la rosa. D’altronde anche quest’anno la classifica non permette di restare tranquilli, il campionato è ancora lungo. Basta infatti osservare come tutti i migliori siti scommesse considerano l’Udinese non ancora al sicuro nella lotta alla salvezza. Al momento, le più serie candidate alla retrocessione, secondo i bookmakers, sono le ultime tre: Salernitana, Genoa e Venezia. In piena bagarre troviamo però anche il Cagliari, la Sampdoria, lo Spezia e, appunto, l’Udinese, attualmente quattordicesima.

Ecco perché la dirigenza friulana ha anticipato i tempi, per individuare senza fretta le pedine che mancano nello scacchiere e migliorare il potenziale a disposizione del tecnico Cioffi, a partire da un nuovo difensore. Il profilo ideale è stato già trovato: Andrea Cistana del Brescia. Centrale di 24 anni, è da diverse stagioni uno dei punti fermi delle “Rondinelle”. La sua valutazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro. È però nel mirino anche di Fiorentina e Bologna.

Sempre attenta ai giovani talenti, la formazione bianconera ha già chiesto notizie sul centrocampista Salvatore Esposito, di proprietà dell’Inter, attualmente alla Spal. Per il classe 2000, cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri, sembra già esserci un accordo di massima per la prossima stagione.

Nel frattempo, aumenta l’interesse dei grandi club per il portoghese Beto. Il classe 1998 sta disputando un’ottima annata (8 gol in 19 gare), è giovane, forte fisicamente (alto 1.94 cm) ed è molto probabile che a fronte di un’offerta importante, a giugno l’Udinese lo lasci andare. Al momento nessuna richiesta è pervenuta nella sede dei friulani, anche se le ultime indiscrezioni portano al ricchissimo Newcastle. Un giocatore acquistato lo scorso anno per 9 milioni di euro, non sarà venduto per meno di 20 milioni. Le pretendenti sono avvisate.

Un altro gioiello dell’Udinese Calcio probabilmente non ci sarà più la prossima stagione. Ci riferiamo al giovanissimo Destiny Udogie, solo 19 anni ma già 18 presenze in campionato. È di proprietà del Verona e gli ultimi rumors riferiscono di un interessamento della Juventus. È possibile un ritorno alla casa madre dopo l’ottima stagione a Udine, un motivo in più per andare alla ricerca di validi sostituti nel mercato estivo. Su questo sta già lavorando il direttore Marino, impegnato nelle ultime ore a trovare una soluzione sulla questione di Stryger Larsen, l’esterno danese da tempo in rotta di collisione con la società dei Pozzo.

Photo by canno73 su bigstockphoto.com