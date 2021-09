Camion contro new jersey, autostrada chiusa tra Latisana e Portogruaro

PALMANOVA – Dalle 04,00 di questa notte, giovedì 23 settembre, il tratto di autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente.

Un camion frigo che procedeva in direzione Venezia e che trasportava carne è andato a sbattere contro i new jersey che delimitano le carreggiate, spostandoli nella corsia opposta e danneggiandoli.

L’incidente è avvenuto nel cantiere dove è in costruzione la terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro.

Il personale della manutenzione di Autovie è all’opera per rimuovere il carico perso dal mezzo pesante.

Dovranno inoltre essere sostituite otto barriere spartitraffico che risultano distrutte.

Sul posto anche gli ausiliari alla viabilità della Concessionaria per far defluire il traffico, la polizia stradale, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. Chiuso l’allacciamento A4/A28 in direzione Trieste e lo svincolo di Latisana in direzione Venezia.

Inevitabili i disagi con code al momento tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, tra San Stino e Portogruaro e in uscita da Portogruaro per chi proviene dalla A28.