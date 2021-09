1 punto di partenza per i ramarri; Pordenone-Reggina 1-1

LIGNANO – Primo punto stagionale per i neroverdi che al Teghil non vanno oltre l’1-1 con la Reggina. Il primo gol in campionato porta la firma del pordenonese Magnino abile al 43′ del pt a inchiodare a rete un cross di Kupisz. Il pareggio amaranto al 40′ del st con Galabinov.

Ramarri che schiodano lo zero in classifica e lasciano l’ultima posizione.

Prossimo turno sabato 25 settembre difficile trasferta a Monza.

Il tabellino:

PORDENONE – REGGINA 1-1

Gol: 43′ pt Magnino, 40′ st Galabinov

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Chrzanowski; Kupisz (8′ st Pinato), Petriccione, Magnino; Zammarini (30′ st Cambiaghi, 48′ st Valietti); Folorunsho, Sylla (30′ st Tsadjout). A disp.: Bindi; Stefani, Barison, Bassoli, Perri; Pasa, Misuraca, Pellegrini. All. Rastelli.

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara (20′ st Liotti); Bianchi (20′ st Hetemaj), Crisetig; Ricci (11′ st Galabinov), Cortinovis (11′ st Bellomo), Rivas; Montalto (35′ st Denis). A disp.: Turati; Amione, Stavropoulos, Gavioli, Loiacono; Laribi; Tumminello, All. Aglietti.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Mokhtar di Lecco e Macaddino di Pesaro. Quarto ufficiale: Bordin di Bassano del Grappa. Var: Ayroldi di Molfetta. Avar: Raspollini di Livorno.

NOTE: ammoniti Zammarini, Rivas, El Kaouakibi, Camporese e Lakicevic. Espulso Chrzanowski. Angoli 4-4. Recupero 0′ pt. Spettatori 815 (di cui 148 abbonati), incasso 8.030 euro.

P.G.