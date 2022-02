Campus Portogruaro, Maurizio Fermeglia parla di energia, lavoro e ambiente

PORTOGRUARO – Giovedì 17 febbraio alle 17 presso la Biblioteca antica del Campus di Portogruaro in presenza e in diretta streaming, il professor Maurizio Fermeglia, già rettore dell’Università di Trieste terrà la conferenza “Energia, lavoro, ambiente. Cosa fare per un futuro sostenibile”.

L’evento organizzato dalla Fondazione Portogruaro Campus, dal liceo XXV Aprile, dall’Università di Trieste, con il patrocinio del Comune di Portogruaro, aprirà uno sguardo sulle professioni del futuro e sulle possibilità di ricerca.

Un tema di scottante attualità con lo stanziamento dei fondi del Pnrr per accelerare un percorso per risparmiare energia, tutelando il bene più prezioso, l’ambiente, nella fase delicata della transizione ecologica.

Sarà proprio il professor Fermeglia, nella lista dei migliori scienziati italiani, attento osservatore delle complesse dinamiche ambientali, sociali ed economiche a porre attenzione al rapporto tra le professioni future che i giovani potranno intraprendere, nell’ottica di evoluzione del mondo del lavoro in un contesto generale in rapida evoluzione.

Con il consueto rigore scientifico, l’accademico rettore dell’Università di Trieste dal 2013 al 2019, attualmente docente presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, dove tiene i corsi sui Reattori chimici e biochimici e Progettazione di processo e di prodotto. Con uno sguardo internazionale, il professor Fermeglia nella lista “Top italian scientists” affronterà con un linguaggio chiaro fruibile a giovani, specialisti e tecnici che operano nell’ambiente e nell’energia, imprenditori ma anche al largo pubblico la tematica delle nanotecnologie applicate all’ambiente. Capiremo così, quanto abbiamo davanti in termini di prospettive sia a livello lavorativo, che di benessere dovuto all’uso dell’energia pulita.

Riuscirà l’Italia a investire in energia pulita? Potranno nascere nuovi profili occupazionali? L’Università darà risposte ai giovani? La ricerca potrà trovare spazio nel nostro Paese, auspicando un argine alla fuga di cervelli? A tutti questi interrogativi risponderà il professore-scienziato.

È possibile partecipare all’incontro previa prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili nel rispetto della normativa anti covid e in possesso del greenpass rafforzato o seguire la diretta streaming, attraverso il sito web univportogruaro.it e i canali social del Polo Universitario di Portogruaro.