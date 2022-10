Caro energia: Fedriga, ecobonus da 100 milioni per abitazioni

FVG – “Una misura consistente e straordinaria per affrontare il caro energia cui sono sottoposti i cittadini: creiamo un fondo di 100 milioni di euro di Ecobonus regionale per l’efficientamento energetico delle abitazioni”.

Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine della riunione di Giunta straordinaria che ha stanziato per la manovra autunnale ulteriori 165 milioni, in prevalenza rivolti all’abbattimento delle spese del caro energia e del caro materiali.

“Il Fvg – ha aggiunto – è la prima Regione d’Italia a varare una misura di questo tipo e di questa portata”.

Nel dettaglio, si tratta di contributi regionali per le abitazioni – prima o seconda casa e condomini – da sommare alle detrazioni già previste a livello nazionale “per abbattere drasticamente, se non addirittura annullare – ha spiegato il governatore – il costo per l’installazione di impianti come i pannelli fotovoltaici, che possono garantire un autoapprovvigionamento energetico ai nostri cittadini e ridurre in maniera consistente il costo delle bollette”.

Il Fondo, previsto nella manovra di assestamento di Stabilità, ora al vaglio del Consiglio regionale, “verrà istituito tecnicamente a inizio 2023 – ha precisato Fedriga – ma con effetto retroattivo di alcuni mesi, in modo tale che gli interventi di efficientamento di fine 2022 possano rientrare nei benefici della norma”.