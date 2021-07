CeFAP, nuovi corsi Pipol in partenza a settembre

FVG – Partiranno a settembre e ottobre i sette nuovi corsi di formazione PIPOL finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nelle sedi CeFAP di Codroipo, Pordenone e Gorizia.

Una ricca proposta formativa diversificata per tematiche e durata, pensata per soddisfare le diverse esigenze delle imprese e del mercato del lavoro.

Tutti i corsi sono rivolti a giovani di età inferiore a 30 anni che non lavorano, né sono impegnati in percorsi di istruzione o formazione, e ad adulti in cerca di occupazione.

I corsi in partenza a Codroipo:

Competenze linguistiche – Tedesco A1

In partenza il 14/09 – 50 ore

Per acquisire una conoscenza degli elementi basilari della lingua tedesca, in particolare per quanto riguarda la comprensione e produzione orale, da poter spendere nei diversi contesti formativi, lavorativi, di relazione in senso lato.

Per accrescere le opportunità di accesso al mondo del lavoro per lo svolgimento di mansioni in cui venga richiesta una capacità basilare di comprensione e interazione orale riguardante bisogni concreti e rapportabile a situazioni e persone note.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Competenze relazionali per il mondo del lavoro

In partenza il 05/10 – 48 ore

Per sviluppare consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza, e individuare le risorse a propria disposizione per raggiungere un obiettivo.

Per essere in grado di compiere le scelte migliori, mobilitare risorse e capacità adeguate, a fronte di una determinata situazione, per raggiungere obiettivi, superare problemi e difficoltà, soddisfare i propri bisogni.

Per imparare a comunicare in modo corretto ed efficace con colleghi e superiori e saper interagire in un gruppo di lavoro.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

I corsi in partenza a Pordenone:

Tecniche paghe e contributi

In partenza il 13/09 – 230 ore

Perché i lavori d’ufficio, che comprendono diverse funzioni, fra le quali quelle relative all’amministrazione del personale, alla gestione della contabilità e della segreteria, costituiscono un raggruppamento di particolare interesse per il mondo del lavoro.

Per rispondere alle esigenze sia delle imprese più piccole – che hanno bisogno di figure capaci di coprire le diverse funzioni con un discreto livello di autonomia avvalendosi di professionalità specifiche ove necessario – sia delle aziende di dimensioni maggiori e più strutturate, dove sono richieste invece professionalità meno trasversali e con un maggior livello di specializzazione.

Per iniziare un percorso formativo più ampio che potrà essere allargato seguendo corsi legati ai settori della contabilità o della segreteria.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Comunicare in maniera digitale

In partenza il 20/09 – 24 ore

Per dare una risposta a chi necessita di competenze relative all’utilizzo di strumenti digitali al fine di poter comunicare con gli altri in maniera corretta attraverso strumenti digitali (social, skype, email, etc.) condividendo file e contenuti e per interagire con servizi pubblici e privati attraverso le tecnologie digitali.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Elaborare informazioni digitali in sicurezza

In partenza il 28/09 – 32 ore

Per colmare il gap di competenze relativamente alla navigazione nel web. La ricerca di informazioni in rete, non solo legate ad interessi personali e tempo libero, ma soprattutto relativa alla ricerca di lavoro o all’aggiornamento professionale, è una pratica ormai comune. Spesso però si sperimenta questa attività senza disporre delle conoscenze di base necessarie, è fondamentale, quindi, che chi si approccia al web sia in grado di rilevare l’affidabilità delle informazioni che trova e sia in grado di proteggere la propria identità, rispettare la privacy e proteggersi dalle frodi.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

I corsi in partenza a Gorizia:

Aiutante nella realizzazione e manutenzione di aree verdi

In partenza il 15/09 – 600 ore

Per dare una risposta a chi ha intenzione di qualificarsi come Aiutante nella realizzazione e manutenzione di aree verdi e di inserirsi all’interno di quelle professioni definite “green jobs”, che risultano sempre di più al centro dell’attenzione in merito a opportunità occupazionali sia attuali che future.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di QUALIFICA 2° livello EQF dalla Regione FVG, un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori, un Attestato di formazione specifica sicurezza lavoratori.

Tecnico della gestione del sistema qualità aziendale

In partenza il 20/09 – 600 ore

Per formare una figura professionale in grado di gestire la qualità aziendale individuando le aree di rischio e le opportunità presenti nel contesto organizzativo e ambientale. In particolare individuando obiettivi, indicatori, strumenti e modalità di controllo in un’ottica di miglioramento continuo.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di QUALIFICA 4° livello EQF dalla Regione FVG, un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori, un Attestato di formazione specifica sicurezza lavoratori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede CeFAP di Codroipo alla mail [email protected] o al numero 0432 821111 oppure visitare la sezione dedicata ai corsi Pipol sul sito.