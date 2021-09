CeFAP, nuovo corso Ifts “Tecnico controllo produzione agroalimentare e biologica”

FVG – Un’opportunità unica in Friuli Venezia Giulia per diventare “Tecnico del controllo della produzione agroalimentare e biologica” (https://www.cefap.fvg.it/it/30824) in partenza ad ottobre e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per giovani e adulti, disoccupati, inoccupati e occupati con diploma superiore o di formazione professionale o in possesso dell’ammissione al 5° anno di scuola superiore.

L’obiettivo del corso organizzato da CeFAP, capofila del Polo Agro Alimentare, è di formare una figura professionale sempre più richiesta dalle imprese che operano nel settore agricolo e della trasformazione degli alimenti.

In particolare il tecnico sarà in grado di applicare ed eseguire procedure, regolamenti e tecnologie per adeguare, modificare, sviluppare, controllare e verificare la sicurezza degli ambienti di lavoro, delle macchine e dei lavoratori.

Questo tipo di percorso contribuisce ad innalzare il livello di competitività delle imprese del territorio, applicando competenze in materia di qualità dei prodotti alimentari, sicurezza e salute sul posto di lavoro, nonché di gestione sostenibile dell’intera supply chain.

Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 800 ore di cui 400 in aula e 400 “in situazione” in rilevanti aziende del territorio; oltre ad offrire ottime opportunità di lavoro, il corso rilascia un Attestato di Qualifica professionale post-diploma (EQF-4) valido e spendibile in tutta Europa e da 6 a 10 CFU dall’Università di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali.

Per saperne di più: https://bit.ly/3kXzB5z