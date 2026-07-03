Chef, vini e magia al tramonto: il 7 luglio al Castello di Spessa

CAPRIVA DEL FRIULI – Il tramonto sulle vigne del Collio, il parco illuminato dalla luce dell’imbrunire, i calici pronti e una brigata diffusa di chef, vignaioli e artigiani del gusto chiamata a raccontare il Friuli Venezia Giulia nel modo più immediato e seducente: facendolo assaggiare. La Cena spettacolo del 7 luglio al Castello di Spessa di Capriva del Friuli darà il via al calendario 2026 dei Dinner Show di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, che da 26 anni portano l’alta ristorazione regionale fuori dalle sale dei ristoranti e dentro alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. Dopo l’esordio nel Collio, il viaggio proseguirà il 28 luglio sulla spiaggia di Grado e l’8 settembre a Lignano Sabbiadoro, nei pressi della rinnovata Terrazza a Mare.

Il debutto è affidato a una cornice da cartolina: alberi secolari, pergolati di glicine, balconate affacciate sui filari e il profilo del castello a fare da quinta naturale. Dalle 19.30, il parco diventerà un grande salotto gastronomico a cielo aperto, dove muoversi liberamente tra profumi, assaggi, racconti e incontri. La formula è quella, ormai consolidata, della Cena spettacolo: non un menu seduto e tradizionale, ma un percorso itinerante, conviviale, costruito come una mappa del gusto regionale.

A firmarlo saranno i 27 chef del gruppo, interpreti di una cucina che passa dal mare Adriatico alle Alpi, che hanno creato per l’occasione piatti in omaggio alla cucina di primavera. Con loro, i 13 artigiani del gusto, i vignaioli distillatori, i partner del consorzio: in tutto 71 realtà top level, riunite per una sera in un racconto corale fatto di piatti creati per l’occasione, abbinamenti al calice, materie prime identitarie e piccoli dialoghi con chi il territorio lo cucina, lo coltiva e lo trasforma ogni giorno.

Il percorso comincerà con un benvenuto dedicato ai prodotti degli artigiani del gusto, per poi aprirsi in 27 tappe gastronomiche, con gli chef impegnati a cucinare in diretta davanti al pubblico. Ad esibirsi saranno gli chef di AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca D’Isonzo, All’Androna di Grado, Alla Luna di Gorizia, Caffetteria Torinese di Palmanova, Campiello di San Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Casa Valcellina di Montereale Valcellina, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Enoteca di Buttrio, Il Grappolo d’Oro di Colle di Arba, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine Gourmet di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Mondschein di Sappada, Motus Contemporary Bistrot di Grado, Riva Zanelli di Lignano Sabbiadoro, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste, Vitello d’Oro di Udine. Con loro, lo chef della Tavernetta al Castello, il ristorante della location che ospita l’evento.

A ogni postazione, il piatto incontrerà il vino: saranno infatti gli stessi vignaioli a proporre l’abbinamento più adatto, trasformando ogni assaggio in una piccola storia di paesaggio, cantina e stagione. Il finale sarà dolce, con dessert firmati dai ristoranti e dai pasticceri del consorzio, insieme alle postazioni dedicate a caffè e distillati.

I dettagli del menu sono consultabili sul sito www.friuliviadeisapori.it.

Il Dinner Show inizia alle 19.30. In caso di maltempo, l’evento si terrà l’8 luglio. Il prezzo è di 90 €.

I biglietti si possono acquistare nei ristoranti del gruppo e presso la segreteria del consorzio ([email protected], tel. 0432 530052 dalle 9 alle 12).

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

I ristoranti: AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca D’Isonzo, All’Androna di Grado, Alla Luna di Gorizia, Caffetteria Torinese di Palmanova, Campiello di San Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Casa Valcellina di Montereale Valcellina, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Enoteca di Buttrio, Il Grappolo d’Oro di Colle di Arba, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine Gourmet di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Mondschein di Sappada, Motus Contemporary Bistrot di Grado, Riva Zanelli di Lignano Sabbiadoro, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste, Vitello d’Oro di Udine.

Al percorso gastronomico di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori si affiancano anche vignaioli e distillerie, eccellenze nel settore agroalimentare e artigiani del gusto, oltre che ai partner tecnici: insieme, il gruppo è il portabandiera di quanto di meglio offre a tavola il Friuli Venezia Giulia.

I vignaioli e i distillatori eccellenti: Albino Armani, Castello di Spessa, Conte D’Attimis Maniago, Dario Coos, Di Lenardo, Edi Keber, Ermacora, Eugenio Collavini, Forchir, Gradis’ciutta, Jermann, La Viarte, Livio Felluga, Livon, Marco Felluga Russiz Superiore, Nero Magis, Pascolo, Petrussa, Picech, Sirch, Venica&Venica, Vistorta, Zidarich, Nonino Distillatori.

Gli artigiani del gusto: Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio; Consorzio produttori Olio Extravergine di Oliva del FVG; le confetture e i salumi dell’Azienda Agricola Sara Devetak; le golosità a base di trota di FriulTrota di San Daniele; il pregiato pesce della vallicoltura Valle del Lovo di Carlino; i salumi d’oca e i prodotti di Jolanda de Colò di Palmanova; La Blave di Mortean; IO Prosciutto srl; Fonte Corte Paradiso; i pani e i dolci di Rizzo Caffè Bistrot di Tarcento; la gubana de L’Antica ricetta di Cormòns; l’alga Spirulina dell’azienda agricola Spiruline di Cormòns; i gelati della gelateria Da Nonno Carletto di Udine; il caffè di Oro Caffè di Udine.

I partner tecnici: Autonord Fioretto; Globus noleggio attrezzature per catering di Pavia di Udine; Banca BCC Pordenonese e Monsile; GP Eventi di Buia; Lis Lavanderie di San Vito al Tagliamento; Monaco Ristorazione con le sue stoviglie monouso bio&compostabile di Udine; le stampe di qualità di Publicad di Udine.

In collaborazione con: Camera di Commercio di Pordenone-Udine, PromoTurismoFVG.