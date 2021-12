Collaborazione Finest-Credem per imprese Nordest

PADOVA – È stato siglato, presso la sede di Padova di Finest S.p.A, un accordo di collaborazione tra la finanziaria per l’internazionalizzazione del triveneto e CREDEM, istituto tra i principali italiani e più strutturati a livello Europeo.

Obbiettivo dell’accordo è rafforzare una collaborazione operativa, da tempo avviata, per sostenere l’internazionalizzazione di imprese trivenete.

“Abbiamo già sperimentato quanto una sinergia funzionale tra enti finanziari possa avere un significativo effetto moltiplicatore a favore delle nostre imprese – dichiara il Presidente di Finest S.p.A. Alessandro Minon -; le operazioni di finanza straordinaria su progetti internazionali sono spesso molto onerose per le imprese, non solo sul fronte dell’investimento ma anche per le risorse manageriali dedicate, il know-how richiesto ed il tempo necessario per la pianificazione. È fondamentale dedicare un’attenzione sartoriale nella costruzione della strumentazione finanziaria più opportuna”.

“L’accordo con Finest – aggiunge il direttore marketing Credem Maurizio Giglioli -rientra tra le iniziative con cui ci prefiggiamo di creare valore per i nostri clienti supportandoli nelle scelte importanti per il loro business.

L’obiettivo della collaborazione è quello di offrire alle imprese con sede nel triveneto un partner affidabile per la consulenza relativa ai processi di internazionalizzazione: un punto di riferimento che sia in grado di accompagnarle in tutte le fasi del progetto.

Questo ci consentirà di aggiungere un altro tassello alla molteplicità di servizi e alla consulenza finanziaria di alto livello che andiamo ad offrire alla nostra clientela per promuovere il rilancio dell’economia alla luce del nuovo PNRR”.

Il Gruppo Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari italiani, è presente in 19 regioni con oltre 6 mila dipendenti. Il Gruppo opera con 14 società specializzate in diversi settori di attività quali wealth management, leasing, factoring, finanziamenti ai privati, assicurazioni.