Come funzionano i generatori di numeri casuali nei casinò online

Quando si parla di casinò online ci si ferma spesso ad osservare i servizi e i prodotti offerti agli utenti attraverso giochi e promozioni di benvenuto o per fidelizzare i giocatori iscritti. Ma vi è un intero mondo alle spalle di ogni piattaforma, un mondo che è importante conoscere perché agisce direttamente sulla trasparenza e sicurezza del gioco a distanza. Ogni piattaforma con licenza ADM o siti di casino con licenza internazionale come Stelario online, si affidano a sistemi RNG. Ma che cosa sono e che tipo di vantaggi offrono ai giocatori?

Cosa sono i software RNG

I software noti come Random Number Generator, o generatori di numeri casuali sono algoritmi piuttosto complessi che rendono imprevedibile e sicuro ogni gioco che troviamo nei casinò online. Sono strumenti digitali essenziali prima di tutto a livello normativo: servono per garantire un rapporto di fiducia con gli utenti iscritti. In secondo luogo sono fondamentali perché assicurano che ogni titolo scelto sia sempre imparziale. Ed è così che ogni giocatore avrà le stesse possibilità di vincere degli altri, senza poter influenzare l’andamento del gioco.

Chi si trova a scommettere da tempo nei casinò autorizzati in Italia, avrà sentito parlare degli RNG che sono solitamente associati alle slot machine. In senso pratico, questi sistemi servono per far in modo che ogni combinazione vincente sia dettata da un sistema matematico preciso ed efficace, impossibile da manomettere e truffare.

Quali tipologie esistono

L’imprevedibilità è alla base di un sistema RNG che può presentarsi in due modi precisi:

Generatore di numeri casuali hardware: si affida a fenomeni fisici aleatori, per esempio pensiamo al rumore elettronico;

Software RNG: usa algoritmi matematici per creare delle sequenze.

In sintesi possiamo quindi dire che ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto e nella fase di estrazione non vi è alcun tipo di influenza rispetto alla generazione seguente. Il funzionamento del sistema non tocca direttamente il giocatore, ma è giusto conoscerlo perché si tratta di un fattore considerato obbligatorio per legge. E la normativa in questione fa riferimento alle disposizioni presentate dall’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

RNG e sicurezza nei casinò online

Un aspetto chiave dei software RNG è sicuramente il livello di sicurezza che riescono a garantire. Parliamo di programmi che sono testati e valutati con attenzione prima di finire nel mercato: se ne occupano enti preposti, come l’ADM nel caso del settore di gioco italiano. Le operazioni di controllo servono per dare una garanzia migliore all’utente, il quale ha la certezza di affacciarsi su un ambiente regolamentato e privo di rischi. Non a caso ad oggi tutti i provider certificati fanno uso di questo tipo di software.

Ma l’algoritmo RNG non è il solo fattore che opera in modo attento rispetto ai giochi offerti da un casinò. Ci sono infatti altre variabili come la frequenza di vincita, valore che indica ogni quanto possono apparire le combinazioni vincenti di un gioco. Inoltre i giochi RNG sono associati anche a un RTP fisso, che dipende dal provider e serve per rappresentare il valore di ritorno al giocatore di un gioco. In parole povere consiste nella percentuale fissa di vincite che sono da restituire al giocatore rispetto all’importo investito in scommesse.

Chi si occupa di testare i sistemi RNG

Oltre al ruolo di controllo che viene esercitato in Italia dall’ADM, ci sono anche altre aziende indipendenti che hanno il compito di revisionare e certificare i giochi nel settore online. E ovviamente si trovano a fare i conti con il funzionamento di un software RNG.

Tra queste aziende associate all’Agenzia italiana, troviamo 3 nomi di spicco:

eCOGRA: è una società britannica che testa i generatori di numeri casuali e i giochi per controllare la loro trasparenza;

GLI (Game Laboratories International): la società americana si occupa di garantire la sicurezza rispetto ai software di gioco via internet;

iTechLabs: una società australiana nota per le verifiche della qualità e della regolamentazione di prodotti di intrattenimento per il gambling online.

Conclusioni

Come abbiamo spiegato grazie ai generatori di numeri casuali si lavora per rendere sicuro e trasparente il mondo dei casinò online in Italia. Lo scopo è quello di poter offrire a ogni nuovo utente la probabilità di vincere qualcosa con le stesse chance di tutti gli altri giocatori. Equipaggiando un software RNG si garantisce ai provider di potersi concentrare sull’aspetto pratico della creazione di un gioco, considerando così intrattenimento e comparto grafico, senza preoccuparsi di sicurezza. Del resto a quella pensano proprio i generatori in questione.

Nel complesso, l’aspetto pratico dell’uso di un RNG, la grafica, il design e le funzionalità di un gioco vanno a costruire un’esperienza di gioco positiva per l’utente finale. Ricordiamo quindi che, in fase di scelta di un casinò online, è importante sempre verificare che la piattaforma scelta si affidi a questo algoritmo per costruire un catalogo di giochi che sia davvero sicuro.