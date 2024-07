Come riconoscere le App dannose su Google Play Store

Con milioni di app che vengono create e pubblicate ogni giorno, può essere difficile per i negozi di app garantire che tutte le applicazioni ospitate siano sicure e innocue. Neanche i più grandi negozi, come Google Play Store, possono dare garanzie, sebbene applichino delle misure di sicurezza molto avanzate. Purtroppo, alcune app vengono create col solo scopo di rubare informazioni personali o commettere truffe. Come fare a proteggersi? Ecco alcuni aspetti a cui prestare attenzione quando provi a identificare app dannose sul Google Play Store.

1. Controlla lo sviluppatore, il sito e le descrizioni dell’app

Puoi verificare la legittimità dello sviluppatore in vari modi: leggendo le recensioni delle altre sue app, visitando il suo sito web e controllando il feedback sui social media. Gli sviluppatori affidabili hanno un sito web associato alla loro app e forniscono le informazioni di contatto, come email o indirizzo della sede. Presta attenzione anche alla descrizione dell’app: errori grammaticali, informazioni vaghe o generiche e mancanza di dettagli sulla funzionalità possono essere segnali di un’app dannosa.

2. Controlla le recensioni

Quando scarichi un’app dal Play Store, leggi prima di tutto le recensioni degli altri utenti. Se nelle recensioni si parla di offerte false o pubblicità eccessiva, allora c’è un problema. Diffida dalle app che hanno solo recensioni positive, perché potrebbero essere false. Controlla che gli sviluppatori rispondano ai feedback degli utenti: di solito è un segnale positivo.

3. Controlla la data d’uscita e il numero delle installazioni

Il numero di installazioni può indicare la popolarità dell’app, ma non è sempre un indicatore affidabile. Anche alcune applicazioni dannose possono risultare come installate da molti utenti. Considera anche il rapporto tra installazioni e recensioni: un alto numero di installazioni con poche recensioni potrebbe essere sospetto. Attenzione: le app recenti potrebbero non avere ancora recensioni. Se non hai un bisogno immediato dell’app, aspetta qualche settimana per vedere se vengono pubblicate recensioni negative o segnalazioni particolari.

4. Attenzione alle app che richiedono informazioni sensibili

Diffida delle app che richiedono informazioni sensibili come password, dettagli di carte di credito o informazioni personali. Prima di fornire tali informazioni, verifica l’affidabilità dell’app e dello sviluppatore, come abbiamo visto prima. Se un’app per le note, che non richiede degli upgrade a pagamento o contenuti da sbloccare, ti chiede i dati della tua carta di credito, è molto sospetta.

5. Controlla i permessi richiesti dalle app

Questo è un principio molto importante: le autorizzazioni richieste devono essere pertinenti alla funzionalità dell’app. Per tanto, fai molta attenzione alle autorizzazioni che ti vengono richieste quando installi una nuova applicazione. Diffida delle app che richiedono troppi permessi e che ti sembrano non necessari. Ad esempio, se l’app di una calcolatrice richiede l’accesso ai contatti personali o alla tua posizione, potrebbe essere sospetta.

6. Attiva o installa dei sistemi di protezione

Se devi accedere al negozio di app di Google, puoi utilizzare Google Play Protect, una funzionalità che protegge i dispositivi Android. Questa funzione segue alcuni controlli di sicurezza su tutte le app prima che vengano scaricate. In questo modo, rilevano in anticipo malware o fattori sospetti. Inoltre, Google Play Protect scansiona periodicamente il sistema alla ricerca di virus e altre minacce, per proteggere il tuo dispositivo anche a lungo termine. Ci sono altre app che offrono gli stessi servizi. Alcune di queste sono Avast Mobile Security, Norton Mobile Security e Kaspersky Mobile Antivirus.

Conclusioni

Le grandi aziende che gestiscono i negozi di applicazioni, come Google, tengono molto alla sicurezza dei loro utenti ed eseguono regolarmente dei controlli per garantire la massima qualità dei propri servizi. Per questo motivo, adottando dei piccoli accorgimenti, puoi avere un livello di sicurezza molto alto. Installa Google come browser predefinito sul tuo smartphone. Se hai Huawei, ti basterà seguire una semplice procedura per usufruire dei servizi huawei google play.