Come risparmiare sulle bollette

Le bollette rappresentano una delle spese più consistenti nel bilancio familiare, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo, con le crisi economiche e i prezzi delle materie prime ancora alti che stanno creando non pochi problemi.

Tuttavia, ci sono molte strategie efficaci per ridurre questi costi senza compromettere il comfort della propria casa, seguendo alcuni consigli che possono essere posti in essere nella quotidianità e con un minimo sforzo.

Monitorare i consumi

Il primo passo per risparmiare sulle bollette è monitorare i propri consumi. Utilizzare strumenti di monitoraggio può aiutarti a identificare dove si trovano le spese più elevate. Alcuni suggerimenti possono essere quelli relativi al controllo, analizzando le bollette mensili per capire quali servizi incidono di più sulle spese.

Inoltre, esistono app che possono aiutare a tenere traccia dei consumi di energia e acqua in tempo reale, permettendo di apportare modifiche immediate.

Un costo indiretto che in pochi considerano ma che comporta dispendio di denaro e soprattutto di tempo è quello relativo al doversi recare presso gli sportelli per versare quanto dovuto. Al riguardo, si possono usare strumenti specifici, come Easypol, app pagamento bollette online, così da espletare la pratica direttamente a casa, in modo sicuro e in pochissimi secondi.

Efficienza energetica

Investire in dispositivi e tecnologie a risparmio energetico può ridurre significativamente le spese.

In quest’ottica si possono considerare alcune opzioni molto vantaggiose come:

– lampadine LED: sostituendo quelle tradizionali con un risparmio per il consumo energetico fino all’80%;

– elettrodomestici efficienti: optare per elettrodomestici con etichetta energetica alta (A+++) che consumano meno energia rispetto a quelli più vecchi;

– isolamento: migliorando questo aspetto della casa, si possonoridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento, controllando porte e finestre per eventuali fessure;

– energia rinnovabile: se possibile, si può pensare di installare impianti di energia pulita, come i pannelli fotovoltaici, per avere un certo grado di indipendenza energetica.



Riscaldamento e raffreddamento

Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano una parte significativa delle bollette energetiche. Per questo è consigliabile installare alcuni dispositivi come un termostato programmabile per regolare automaticamente la temperatura della casa in base ai tuoi orari.

Allo stesso modo è fondamentale assicurarsi che il sistema sia ben mantenuto in quanto filtri puliti e controlli regolari possono migliorare l’efficienza e la durata.

In estate, è meglio usare ventilatori per ridurre la necessità di aria condizionata, così che la stanza possa essere più fresca senza dover abbassare la temperatura dell’aria del condizionatore.

Ottimizzare l’uso degli elettrodomestici

Gli elettrodomestici possono consumare molta energia se non utilizzati in modo efficiente. Per ridurre le spese, si dovrebbero attivare solo a carico completo. Ad esempio, è meglio utilizzare lavatrice e asciugatrice solo a pieno carico per massimizzare l’efficienza e, se possibile programmare l’uso di elettrodomestici ad alto consumo, come la lavastoviglie, durante le ore notturne, quando le tariffe elettriche possono essere più basse.

Altro consiglio prezioso è quello di spegnere e staccare la spinaquando non sono utilizzati, per evitare il consumo di energia in standby.

Tariffe e offerte di fornitura

Un altro aspetto importante per risparmiare sulle bollette è la scelta del fornitore e delle tariffe. Per semplificare il processo, si possono consultare siti di comparazione per valutare le offerte di diversi operatori di energia e acqua e scegliere un contratto a prezzo fisso o variabile, indentificando l’opzione che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Inoltre, si può sempre contattare il fornitore attuale per chiedere eventuali sconti o offerte promozionali.

Educare la famiglia

Coinvolgere tutta la famiglia nella causa del risparmio è fondamentale, parlando con i propri parenti sull’importanza di adottare alcune modifiche quotidiane, come spegnere sempre le luci, docce brevi o chiudere l’acqua mentre ci si insapona, che possono avere un grande impatto in termini di spesa mensile.

Al riguardo, si possono stabilire obiettivi di risparmio per le bollette e monitorate i progressi, incentivando a comportamenti più responsabili.