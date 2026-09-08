“Rinascita in risonanza” di Eleonora Oleotto inaugurata il 12 al Santin

PORDENONE – Sabato 12 settembre, alle ore 18.00 nella Galleria d’arte Giovanni Santin, verrà inaugurata la mostra “Rinascita in risonanza” di Eleonora Oleotto.

La mostra, curata da Franca Benvenuti, è dedicata ad Alessandra Santin che aveva fortemente creduto nel progetto di Eleonora Oleotto inserendolo nella programmazione biennale delle mostre 2026 / 27 “Verso Pordenone Capitale della Cultura / Pordenone Capitale della Cultura”.

Una programmazione che ha l’obiettivo non solo di offrire una panoramica rappresentativa delle diverse espressioni dell’arte visiva contemporanea del territorio pordenonese e friulano, ma anche di promuovere il progetto “Pordenone Capitale della Cultura” ospitando artisti che vantano una presenza significativa nel nostro territorio, un’elevata qualità della ricerca radicata nella tradizione e aperta a nuove forme di espressione, nonché un curriculum di fama consolidata.

“Rinascita in risonanza” vuole essere un’esperienza, un viaggio attraverso immagini, suoni, silenzi, specchi e luci che prende forma all’interno di un contenitore fisico, una sala espositiva dalla forma simile ad un utero materno, luogo di creazione per eccellenza.

Uno spazio protetto, all’interno del quale prende vita il progetto fotografico – artistico “Unfolding mirrors”, un percorso dalla sofferenza all’amore universale. Un percorso di rinascita verso la Luce, che trova ancor più forza grazie ad altri tre progetti fotografici presentati dall’artista “Essenza”, “Mother” e “Amazing Grace”, che raccontano storie di rinascita nell’amore verso noi stessi e verso l’Universo che ci ospita.

Il progetto di Eleonora Oleotto colpisce per la raffinata bellezza delle opere, per la profondità e il valore universale del suo messaggio perché come ha scritto Lorella Klun, artista, fotografa e critica d’arte, nel testo dedicato alla mostra “In un’epoca in cui le immagini vengono colte, vissute e masticate con dissennata voracità, raccontare fotograficamente se stessi attraverso un percorso lento e consapevole, fatto di tappe spesso non immuni dal dolore, è un atto non solo controcorrente, ma quasi rivoluzionario”.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Pordenone, è inserito tra le mostre visitabili nelle giornate di pordenonelegge e ha ottenuto il riconoscimento da parte della FIAF.

Eleonora Oleotto: architetto, fotografa e coach con una grande passione per l’arte e la fotografia. Sviluppa il suo interesse per la fotografia grazie al padre appassionato di quest’arte. Durante il percorso universitario, incontra il prof. Italo Zannier che le trasmette una profonda passione per la storia della fotografia.

Attualmente la sua ricerca artistica e di vita ha, come scopo principale, l’utilizzo della fotografia come mezzo per aiutare gli altri sia nella pratica lavorativa, sia attraverso le sue opere. Nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento di Autore Regionale dell’Anno FIAF, uno dei premi più prestigiosi a livello territoriale conferiti dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e nel 2026 con il progetto “Amazing Grace” è stata la prima classificata alla quinta tappa del 23° Portfolio Italia FIAF 2026.

Ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive in Italia, a Londra, a Parigi e New York. La mostra rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2027 con i seguenti orari:

tutti i giorni 10.00-12.00, 15.00-18.00

Franca Benvenuti