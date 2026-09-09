Abilitazioni professionali: al via i corsi di Terziaria

PORDENONE – Confcommercio Pordenone ha programmato tre nuovi corsi dedicati alle abilitazioni professionali e all’avvio d’impresa.

Il programma prevede martedì 22 settembre l’inizio del corso abilitante per Agenti e rappresentanti di commercio; martedì 29 settembre quello professionale abilitante Sab (ex Rec) per la somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio nel settore alimentare.

Si prosegue, infine, giovedì 15 ottobre con il corso riservato agli Agenti d’affari in mediazione – Agenti immobiliari.

I corsi sono organizzati dal centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario di Confcommercio. Per informazioni e iscrizioni le imprese commerciali possono contattare l’ufficio formazione di Terziaria: info 0434 549419 / 549465 Vera Porracin.

Nella foto: la sede provinciale di Confcommercio