Conti demo, il modo giusto per iniziare a fare trading

Esiste un modo migliore per iniziare a fare trading online, quindi per investire in rete sfruttando le moderne piattaforme multimediali? Certamente non esiste un modo sicuro per guadagnare, questo è certo; ma d’altra parte per avvicinarsi ad una realtà così complessa ci sono alcune strade che possono rappresentare una semplificazione.

Una di queste è il conto demo, ovvero un account che viene aperto su una piattaforma di trading online con soltanto fondi virtuali, quindi senza soldi reali, in modo che il trader possa investire senza rischi di perdita ma all’interno di un ambiente in tutto e per tutto fedele a quello dei mercati reali.

In sostanza si tratta di fare pratica sui mercati, con un conto verosimile all’originale ma senza dover investire da subito soldi veri, così da prendersi un periodo finestra necessario alla formazione e quindi all’acquisizione delle nozioni basilari per investire poi soldi reali.

Esempi di conti demo

Un esempio di questa tipologia di conti? Quelli che si avvicinano al mercato delle valute estere, ad esempio, trovano vantaggio nell’apertura di un conto demo di forex. Il forex è proprio il mercato delle valute estere, molto complesso e tecnico, motivo per il quale può essere utile prendersi un periodo di prova e sperimentazione.

Sono le stesse piattaforme di trading a mettere a disposizione dell’investitore questi conti demo, e le ragioni sono presto dette: è perché il broker stesso vuole che il trader impari i dettagli della sua piattaforma di trading ed è interessato a passargli competenze reali, conoscenze tecniche. Se l’investitore prenderà la mano e capirà che lo strumento è adatto a lui, con ogni probabilità andrà poi ad aprire un conto con soldi veri.

Ecco allora che un conto demo permette di conoscere i meccanismi del forex trading e di testare le proprie abilità, i processi del trading, la lettura dei grafici e degli altri strumenti di analisi tecnica con rischio iniziale pari a zero.

I principali vantaggi

In conclusione, i principali vantaggi di avere un conto di trading forex demo sono rappresentati dall’opportunità di fare pratica senza perdere i propri risparmi (e al contempo, senza guadagnare). Si tratta di un buon modo per farsi un’idea e capire con cosa si ha a che fare, se quello strumento può essere adatto o meno alle proprie attitudini.

Altro vantaggio di un conto demo di investimento, è quello di poter affinare strategie tecniche, il che si addice anche a chi abbia già esperienza in materia di investimenti. Altro motivo valido per iniziare con un conto demo di trading, qualora si decida di avvicinarsi a questo mondo che resta comunque ad alto rischio.