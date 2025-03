Coop Alleanza 3.0 riceve certificazione parità di genere

BOLOGNA – L’impegno per la parità di genere è necessariamente molto concreto in un’organizzazione a prevalenza femminile, come Coop Alleanza 3.0: a inizio 2025, infatti, le donne rappresentano il 75% del personale e il 57% della base sociale. A partire da questo elemento identitario – e della radicata convinzione che sia necessario garantire una reale e concreta parificazione dei generi – già nel suo Piano di Sostenibilità 2024-2027 la Cooperativa aveva attestato la sua attenzione nei confronti delle pari opportunità in coerenza con il Codice etico.

La certificazione è stata consegnata oggi da Roberta Prati, Certification & Industry Director di Bureau Veritas Italia a Milva Carletti, Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0, alla Coop Spadari di Ferrara.

“L’occhio esterno di Bureau Veritas Italia ci ha consentito di mettere a fuoco gli aspetti da migliorare e anche di avere conferma della validità delle scelte fatte nel percorso che ci ha portati ad ottenere la certificazione”, spiega Milva Carletti, Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0 “Garantire pari opportunità e promuovere politiche attive che eliminino le discriminazioni sono impegni dal profilo etico molto alto che portiamo avanti con orgoglio. Questi impegni sono lo strumento per dare concretezza ai valori in cui la Cooperativa crede e aiutano a realizzare una società più equa. Anche sul fronte interno, poi, queste scelte hanno un riflesso positivo perché le discriminazioni di ogni tipo – oltre al costo etico implicito – sottraggono alle organizzazioni quella ricchezza che diversità e inclusione possono invece garantire”.

““Siamo orgogliosi di contribuire, con i nostri audit di certificazione, alla valorizzazione delle best practice sulla parità di genere”, dichiara Roberta Prati, Certification & Industry Director di Bureau Veritas Italia. “A tre anni dalla pubblicazione della UNI/PdR 125, possiamo constatare con soddisfazione che questo strumento ha davvero attivato un circolo virtuoso di cambiamento, offrendo alle organizzazioni puntuali strumenti di misurazione delle pari opportunità: e misurare le performance è l’indispensabile premessa per poterle migliorare”.

Cosa è la Certificazione della Parità di genere

Coop Alleanza 3.0 ha scelto di sottoporsi alla Certificazione della Parità di genere secondo la Prassi di Riferimento UNI 125:2022, per verificare con criteri oggettivi e condivisi il proprio stato dell’arte e identificare gli strumenti per colmare gli eventuali gap esistenti. Elaborata dall’UNI – Ente italiano di normazione, la Prassi di Riferimento UNI 125:2022 fornisce linee guida per la gestione e la misurazione della parità di genere nelle organizzazioni. Questo standard, unico nel suo genere, richiede la raccolta e l’analisi di dati quali-quantitativi per attestare la parità di genere. La certificazione, conseguita al termine dell’iter con Bureau Veritas Italia, attesta che l’azienda rispetta e promuove attivamente politiche per ridurre il divario di genere e supportare l’empowerment femminile.

Il Comitato Guida per la Parità di Genere

Per attuare questo percorso Coop Alleanza 3.0 ha istituito un Comitato Guida per la Parità di Genere, composto da figure con un ruolo chiave nell’indirizzo della cultura aziendale. Lo compongono la Direttrice generale, che lo presiede; il Direttore Risorse umane; la Responsabile Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane; la Direttrice Relazione e ingaggio soci e stakeholder; il Direttore Comunicazione; il Responsabile Sostenibilità.

Il Comitato guida ha la responsabilità del Sistema di gestione della Parità di genere, ovvero dell’insieme degli strumenti e dei processi che la Cooperativa ha adottato e continuerà ad adottare rispetto alle più recenti linee-guida in materia, espresse dalla Prassi di Riferimento UNI 125:2022, definendo le strategie e le politiche per promuovere inclusione e diversità.

La Politica per la Parità di Genere in Coop Alleanza 3.0

“La Politica per la parità di genere di Coop Alleanza 3.0 è rivolta a tutte le persone che operano all’interno della Cooperativa o che si relazionano con la stessa. Il personale, i componenti degli organi sociali, i soci e gli stakeholder sono tenuti a rispettare e adempiere ai principi di parità di genere e inclusione riconosciuti ed enunciati nella presente Politica e sono invitati a promuoverne il rispetto da parte dei propri interlocutori”.

Per portare avanti il cambiamento in questo campo, il Comitato Guida ha definito una Politica per la Parità di Genere la cui diffusione riguarda sia l’interno che la relazione con i soci e gli stakeholder. Nello specifico, questa Politica rimarca l’impegno su temi già centrali per la Cooperativa. Temi come la conciliazione dei tempi vita-lavoro, l’equità salariale, la garanzia di luoghi di lavori inclusivi. E ancora la prevenzione delle molestie sui luoghi di lavoro; la tutela della genitorialità e attività cura; l’informazione e la formazione.

Inoltre, Coop Alleanza 3.0 – forte della sua base sociale di oltre 2,2 milioni di soci – può e vuole essere uno dei motori della promozione della parità di genere nella società italiana. Per farlo, si impegna dunque ad adottare uno stile di comunicazione equilibrato e a fornire una rappresentazione non stereotipata delle figure maschili e femminili, coinvolgendo anche i suoi stakeholder sui temi dell’inclusione e della parità di genere.

E ancora, tra i punti più concreti inseriti nella Politica, vi è l’impegno a garantire una equa rappresentazione dei generi nell’organizzazione di eventi pubblici, quali convegni e tavole rotonde, e anche nel caso di partecipazione o sostegno a eventi organizzati da altri soggetti.

Parità di Genere: il futuro incomincia adesso

Coop Alleanza 3.0 ha elaborato un piano di interventi per il 2025 e gli anni successivi. Queste azioni, già parzialmente in corso, saranno messe a sistema per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi in tema di: equità salariale e trasparenza nella gestione delle carriere, supporto alla genitorialità, prevenzione di comportamenti discriminatori e molestie.

Per la Cooperativa, strumenti imprescindibili per il raggiungimento di questi obiettivi sono “Più per te” l’articolato sistema di welfare per le lavoratrici e i lavoratori della Cooperativa per aiutarli a bilanciare al meglio vita privata e professionale, e Academy, l’ecosistema formativo di Coop Alleanza 3.0 per lavoratrici e lavoratori, che sarà arricchito di nuovi contenuti volti a rafforzare una cultura d’impresa orientata alla parità di genere, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.