Coppa del Mondo, Katia Aere dal bronzo in Belgio alla Germania

FVG – Senza respiro. Appena archiviata, in Belgio, la prima prova di Coppa del Mondo, Katia Aere è già in direzione Germania per la seconda.

A Elzach, sarà in gara sull’handbike giovedì pomeriggio nella crono e sabato, sempre di pomeriggio, in linea. All’appuntamento ci arriva con il bronzo conquistato a Ostenda nella prova in linea dopo che, due giorni prima, aveva dovuto affrontare la crono cercando di limitare i danni a causa di un intoppo tecnico, poi rimediato “grazie all’intervento dello Staff dei meccanici e a Diego”.

“Parto in direzione Germania con la consapevolezza che c’è ancora molto su cui lavorare, ma fa parte del gioco e io ho scelto di giocare – dice l’azzurra di Spilimbergo -. E poi lavorare sodo non mi spaventa. Grazie a tutti per il calore e il sostegno che mi dimostrate in ogni occasione”.

SENSAZIONI Alla vigilia della doppia prova, Katia attende di testare i percorsi: “Li proverò e solo allora sentirò le sensazioni che mi trasmettono.

Questa volta spero che il mezzo si comporti esattamente come mi aspetto: la cronometro è una gara tutta in salita, pertanto è necessario che l’handbike (la sua Black Swan) sia a punto”.

Aspettative? “Quelle ci sono sempre: darò il massimo come ogni volta dallo start, in griglia di partenza. Io non smetto di crederci fino al giorno dopo (il suo motto)”.