Coronavirus: Green pass, emanate le direttive del Governo

FVG – Sono state emanate il 23 luglio le nuove direttive riguardanti la pandemia di Covid-19. Con il decreto legge approvato, il Governo ha stabilito che lo stato di emergenza per il Covid, in vigore dal 31 gennaio 2020 e in scadenza il 31 luglio, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Obbligo di Green Pass

Dal 6 agosto è in vigore l’obbligo di Green pass per accedere a una serie di servizi e attività non essenziali. I 15 giorni a partire da oggi sono il tempo fissato per consentire a chi non l’ha ancora fatto di vaccinarsi e alle attività coinvolte dall’introduzione dell’obbligo di organizzarsi.

Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al banco. Servirà inoltre per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, solo al chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici.

Sono esclusi dal Green pass i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

Il Green pass si ottiene con la prima dose di vaccino o con tampone rapido fatto nelle 48 ore precedenti. Per chi sia guarito dal Covid è in vigore per sei mesi dopo la guarigione.

Fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi sarà assicurato a prezzi contenuti.

Per i trasgressori la multa va da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, la struttura può essere sanzionata con la chiusura da 1 a 10 giorni.

Il governo non tocca per ora il tema dell’ipotesi di Green pass per i trasporti a lunga percorrenza e locali. Il capitolo istruzione e l’eventuale obbligo di vaccino per docenti e personale e il Green pass nei luoghi di lavoro saranno oggetto di una nuova riunione, in vista del ritorno dalle ferie e della riapertura delle scuole.