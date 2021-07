Fila a Teatro, ancora due appuntamenti il 22 e 23 luglio

FVG – Ci sono ancora due appuntamenti all’aperto da non perdere e che concludono il programma dei recuperi di Fila a Teatro 2020/2021. Due spettacoli rivolti ai ragazzi e alle famiglie portandoli in mondi fantastici, fatti di poesia, divertimento e anche insegnamento.

Giovedì 22 luglio, alle 20.45, in piazza Vittorio Emanuele a Zoppola, ritorna BODO. Avventura di un drago scacciapaura, il nuovo spettacolo di Molino Rosenkranz con Anna Valerio e Luca Maronese, regia e scenografia di Roberto Pagura e musiche originali di Michele Pucci. Liberamente ispirato a “Dormi tranquillo piccolo coniglio” di Stefan Gemmel e Marie Iosè Sacré pubblicato da Bohem Press Italia, lo spettacolo racconta di Bodo che non è un drago qualsiasi, in vita sua non ha mai urlato con rabbia o soffiato fuoco.

Bodo ama parlare con la luna, guardare le farfalle in volo, danzare e giocare con i pesci…

BODO incontra un coniglio che non riesce a dormire per colpa della “Paura” e quando cerca di chiudere gli occhi, tutto solo nel suo lettino, ecco che la “Paura” arriva! Ma chi è, cosa sarà questa paura? Tutti almeno una volta l’abbiamo conosciuta, persino Bodo, il drago che, per aiutare il piccolo coniglio, impara a fare il drago feroce, ma niente può scalfire il suo animo gentile e nonostante tutto rimane un drago buono, l’ultimo della sua specie.

La compagnia slovena UMETNIŠKO DRUŠTVO DESNI ŽEPEK porta in scena LA SIRENETTA, con Lucija Ćirović e Boštjan Štorman, drammaturgia e Regia Boštjan Štorman. Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, lo spettacolo affronta il tema attuale dell’inquinamento ambientale, invitando a riflettere sul riscaldamento globale, il consumo eccessivo e l’attuale pandemia, per promuovere una cultura ecologica e il rispetto dell’ambiente. Ci racconta come l’umanità, con le sue scelte e debolezze, riesca a influenzare anche la vita delle piccole sirene, le quali ogni giorno dal “mondo superiore” vedono arrivare nel mare qualcosa di nuovo che lo lo inquina.

La storia viene narrata con la tecnica del teatro delle ombre e del teatro di figura utilizzando materiali riciclati. Appuntamento a Maniago, nel cortile della biblioteca in via Battiferri 1, venerdì 23 luglio alle 18.00.

Prenotazioni consigliate.

In caso di maltempo, sono previste sedi alternative.

Maggiori info, come e dove prenotare su www.filaateatro.it

(ph. Ivano De Simon)