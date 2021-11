Covid: Fvg verso giallo, al lavoro in Regione per anticipare le nuove misure

FVG – Sulla base dei dati relativi all’andamento della pandemia, da lunedì 29 novembre il Friuli Venezia Giulia dovrebbe passare in zona gialla.

A quanto si apprende, si sta lavorando alla possibilità di anticipare di una settimana la nuova stretta introdotta con il “super” Green pass, per adottare già da subito misure omogenee a quelle che entreranno in vigore il 6 dicembre ed evitare le restrizioni previste per la zona gialla sino a oggi.

Considerato, infatti, che dal 6 dicembre entrerà in vigore il nuovo decreto che esenta i vaccinati dall’obbligo delle limitazioni, per non creare confusione ai cittadini, il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga (presidente anche della Conferenza delle Regioni) ha proposto al Governo di anticipare di una settimana, in Friuli Venezia Giulia, l’adozione del super Green pass. La proposta è stata condivisa anche a Roma, ma in assenza di una comunicazione ufficiale la Regione resta in attesa.

Se sarà confermata, già da lunedì 29 i non vaccinati con l’esito del tampone potranno andare solo a lavorare e saranno sottoposti a tutte le limitazioni previste dal nuovo decreto. Teatri, cinema e stadi non dovranno applicare la riduzione delle presenze al 50% e, nei ristoranti, ai tavoli potranno sedere più di quattro persone.