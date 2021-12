Covid: in Friuli Venezia Giulia, Omicron stimata al 30% casi

FVG – E’ stimata attorno al 30% l’incidenza della variante Omicron tra i casi positivi riscontrati in Friuli Venezia Giulia.

A fare il punto sulla sua diffusione è stato il vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, spiegando che l’andamento è stato calcolato su campioni di prelievo presi in esame dal 13 dicembre e che complessivamente riguardano 1.114 casi.

La variante, ha aggiunto il vicepresidente, ha cominciato a presentarsi in modo più significativo a partire dal 20 dicembre, registrando in tutto, dal 13 dicembre a ieri, 106 positività da Omicron. I sequenziamenti sono stati effettuati il domenica.

Oggi, 28 dicembre, in regione su 21.553 test e tamponi sono state riscontrate 737 positività al Covid 19, pari al 3,41%. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi contagi (6,77%); su 14.934 test rapidi antigenici 289 casi (1,93%). Sono stati registrati 4 decessi: una donna di 93 anni di Muggia morta in ospedale, una di 91 anni di Trieste morta in una Rsa e due uomini di Trieste, rispettivamente di 79 e 64 anni, deceduti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (-1), mentre i pazienti in altri reparti 283 (-1).

Secondo il report della Regione Fvg, la prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio è la 40-49 (19,67%), seguita dalla 30-39 (16,42%), dalla 20-29 (15,60%), dalla 0-19 (14,93%) e infine dalla 50-59 (14,79%).

Prosegue intanto la campagna vaccinale. “Nella giornata di ieri in Friuli Venezia Giulia hanno prenotato la terza dose altre 22 mila persone”, scrive su Twitter Riccardi. Inoltre, dalle 14 di domani, annuncia la Regione, sarà possibile prenotare in Fvg la dose di richiamo (booster) di vaccino anti Covid anche per i giovani dai 12 ai 17 anni. In particolare, per la fascia 12-15, la somministrazione è riservata esclusivamente ai soggetti fragili le cui patologie rientrano nello specifico elenco del Ministero.

Il vaccino previsto per questa fascia – informa la Regione – è il Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e il richiamo può essere effettuato a distanza di cinque mesi dal ciclo primario.

Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive al virus complessivamente 149.812 persone. Le vittime sono state 4.197.