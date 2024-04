CRONACHE DALLA POLTRONA – Il capitano Mariani torna in Friuli

UDINE – Mercoledì 24 aprile alle 17.30, nella sala Corgnali della biblioteca Joppi di Udine, un viaggio nel giallo con Giovanni Taranto, autore di “Mala fede” (Avagliano editore), in dialogo con Oscar d’Agostino.

Il romanzo giallo, uscito a settembre 2023, è il terzo capitolo di una trilogia con il Capitano Mariani come protagonista. Ma tranquilli, se avete perso i primi due, “Mala Fede” è come “Un Posto al Sole” (la seguitissima e longeva telenovela ambientata a Napoli di cui sono un grande fan): si può cominciare da qui e ci si capisce alla grande.

In questo episodio della saga, il capitano Giulio Mariani, romano ma “napoletano” per servizio, è alle prese con una spinosa indagine che oscilla tra il giallo poliziesco e atmosfere decisamente più insolite con scorribande nell’occulto. Mariani e i suoi finiscono in un mix di vendette, sette sataniche e piani letteralmente diabolici, forse collegati a un oggetto-simbolo adorato da milioni di fedeli. La missione del Capitano si rivelerà quasi più impegnativa di quella di codificare la ricetta ufficiale del Frico in Friuli (dove praticamente ogni borgo, ogni famiglia ha la sua!)

Il libro propone anche un’attenta narrazione di eventi reali che hanno segnato il profondo percorso di fede e nuova conversione di Bartolo Longo, una delle figure più carismatiche del cattolicesimo, il cui passato oscuro è ignoto ai più.

“Per fare un bel libro ci vuole una buona storia, e quella di Mala fede lo è, profonda, misteriosa e intrigante, di respiro internazionale”, ha scritto in quarta di copertina Carlo Lucarelli.

Il romanzo si è aggiudicato il Premio nazionale Meridies per la letteratura;

– è stato al centro di un tavolo tecnico in Senato come esempio di letteratura capace di veicolare correttamente i temi della legalità e della lotta al crimine;

– è stato adottato dalla biblioteca universitaria di Harvard, a Cambridge;

– ed è recentissima la notizia che anche altre importanti realtà culturali degli USA stiano valutando il testo per acquisirlo nelle proprie raccolte librarie.

Dello stesso autore “La fiamma spezzata” (Avagliano 2021) e “Requiem sull’ottava nota” (Avagliano 2022) vincitore assoluto del Premio Mysstery al festival nazionale del giallo di Napoli e adottato per un progetto di lettura nell’istituto penitenziario minorile di Nisida sul tema del reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata.

Giovanni Taranto, giornalista professionista specializzato in cronaca nera, giudiziaria e investigativa, è stato autore di alcune delle più importanti inchieste sulla camorra e sulla mafia del Vesuvio, legata alla cupola corleonese. Già presidente dell’osservatorio anticamorra di Torre Annunziata, è attualmente vice presidente della Commissione Legalità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e condirettore di Social News.

Pasqualino Suppa