Dallo spazio al castello di cotone: le 9 esperienze di viaggio più peculiari al mondo

Oltre i confini dell’ordinario. È questa la destinazione a cui puntano i viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche e originali, oggi sempre più a portata di mano: dalla scuola di gladiatori romani ai viaggi nello spazio, prenotabili anche a Pordenone.

Del resto le esperienze straordinarie si stanno sempre più avvicinando ai viaggiatori, grazie al tramite di un’agenzia viaggi o tour operator specializzati, e alle possibilità di effettuare prenotazioni online. Ma quali sono le 9 esperienze di viaggio più peculiari al mondo? Scopriamolo in questa selezione di avventure in grado di lasciare a bocca aperta anche i viaggiatori più esigenti.

Viaggio nello spazio, fluttuando tra le stelle

Ultima frontiera dei viaggi di lusso, andare nello spazio è possibile anche per i turisti italiani grazie alle diverse agenzie viaggi che hanno inserito la proposta nella propria offerta (tra cui l’agenzia Dreams Team di Pordenone). Ma cosa significa in pratica? È possibile acquistare un biglietto per un viaggio oltre l’atmosfera terrestre, per la precisione a 10mila metri oltre l’atmosfera. 90 minuti di pura emozione, fluttuando nell’immensità cosmica. Un’esperienza che cambia la vita.

Visitare Pompei in 3D: un salto nel passato

Chi invece sogna un’esperienza futuristica che sa di passato dovrebbe considerare una visita a Pompei in 3D. Passeggiare tra le antiche strade della città, ammirando con un tour virtuale la città come era prima dell’eruzione del Vesuvio, oltre 2000 anni fa. Viaggiare nel tempo non è più fantascienza.

A scuola di gladiatori

Gli amanti della storia e dell’avventura non sanno resistere al richiamo di un’armatura da gladiatore. Addestramento per il combattimento a mani nude e con le armi di epoca romana, per imparare le tecniche dei guerrieri che hanno fatto la storia. Un’esperienza adrenalinica per sentirsi un vero Russell Crowe. Dove poter vivere questa eccezionale esperienza? Naturalmente, a Roma!

Addestramento da ninja

Restando in tema di combattimento, chi ha la fissa per la cultura orientale può trasformarsi in un ninja. In questo caso però la destinazione è il Giappone: a Tokyo ci sono diverse scuole che consentono ai turisti di indossare l’abbigliamento tradizionale dei guerrieri ninja e apprendere la disciplina del ninjutsu. Un’esperienza incredibile che porta alla scoperta di un mondo fatto di tradizioni e misteri.

Visita al giardino botanico mortale

Il Poison Garden di Alnwick, in Inghilterra, è uno dei posti più particolari in cui godersi una bella passeggiata. La sua particolarità? Questo giardino botanico contiene centinaia di piante tossiche, tra cui bellissimi fiori velenosi come il mughetto, che ha un’azione cardiotossica e il narciso, che funziona come un potente narcotico. Un’esperienza educativa e affascinante, che fa apprezzare la bellezza e il pericolo insito della natura. Attenzione però a mantenere le giuste distanze!

Fare il bagno al castello di cotone

In Turchia esiste un posto chiamato “castello di cotone”. Si tratta di Pamukkale, un sito naturale con fonti termali e piscine scavate nella roccia, in prossimità delle rovine di Hierapolis. Un paesaggio da sogno, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e noto anche come la” Piscina di Cleopatra”. Sembra infatti che la regina d’Egitto amasse immergersi in queste piscine naturali, che oggi attraggono turisti da tutto il mondo.

Fare yoga con le capre

Per chi vuole vivere un’esperienza davvero fuori dal comune, lo yoga con le capre è senza dubbio una risposta interessante. Caratterizzato dallo spirito innovativo che contraddistingue gli States, questo particolare tipo di yoga si pratica a Washington e prevede la presenza di diverse caprette che assistono alla lezione e interagiscono con i partecipanti.

Sempre più popolare, unisce i benefici dello yoga al piacere della compagnia di questi simpatici animali. Un’esperienza divertente e rilassante.

Produrre una propria etichetta di vino

A Parigi nel periodo della vendemmia è possibile imparare l’arte della vinificazione e creare una bottiglia di vino personalizzata. Selezione delle uve, spremitura, creazione del blend e imbottigliamento del vino con un’etichetta propria: tutti i passaggi si svolgono in un ambiente storico nella capitale francese. Un’esperienza sensoriale unica, per scoprire tutti i segreti di questa antica bevanda.

A fianco di un attore di Bollywood per un giorno

Per chi sogna il grande schermo, a Mumbai è possibile entrare nel mondo di Bollywood con un tour privato di mezza giornata all’interno di un vero studio di registrazione. In compagnia di un attore professionista, si scoprono i segreti di recitazione e danza in stile Bollywood. L’occasione per unire un viaggio in India ad una full immersion nella colorata e vivace cultura della cinematografia indiana.

In conclusione, per chi è alla ricerca delle esperienze di viaggio più straordinarie e particolari, il mondo ha molto da offrire. Ogni avventura della nostra selezione è unica e indimenticabile, capace di imprimere nella memoria ricordi che dureranno per sempre. A questo punto, non resta che contattare un’agenzia viaggi e prenotare la prossima vacanza, per regalarsi un soggiorno davvero straordinario.